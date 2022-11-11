İçişleri'nden T24 yazarı Şardan'a suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müşaviri Burak Gültekin, T24 yazarı Tolga Şardan'ın kaleme aldığı 'Sarallar soruşturmasının perde arasında Soylu ile Aktaş arasında yaşananlar' köşe yazısı nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.IHA'da yer alan habere göre, İnternet gazetesi T24'te yazar Tolga Şardan, bugün Büyüteç başlığıyla 'Sarallar soruşturmasının perde arkasında (İçişleri Bakanı Süleyman) Soylu ile (İstanbul Emniyet Müdürü Zafer) Aktaş arasında yaşananlar' içerikli bir köşe yazısı ele aldı. Bunun üzerine Bakan Soylu'nun müşaviri Burak Gültekin, sosyal medya hesabı üzerinden Şardan'a tepki gösterdi.Bakan Müşaviri Gültekin, paylaşımında şunları kaydetti:'Hayatı, ahlakı, çöküntü örneği olan T24 yazarı, büyükelçi tarafından görevlendirildiği bir iftirayı veya yalanı daha kaleme almış. Yıllarca Bakanlık ve Emniyet koridorlarında sürten bu büyükelçi elemanı, 6 yıldır yasaklı. Bakanımız hakkında yüzlerce yalanın sahibi, bu müfteri (karalamacı)a hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca Dezenformasyon Yasası ile de bu müfterinin iftira ve yalanı, yüzüne vurulacak.'İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu.Açıklamanın tamamı şu şekilde:Türk polis teşkilatına uyuşturucu ticareti iftirası atanlar, Türk Silahlı kuvvetlerine kimyasal silah iftirası atanlar, yeni bir iftira kampanyası başlattılar. Bazı basın yayın kuruluşlarında iddia ve ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğümüz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir. Emniyet Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. İlimizde huzur ve güvenliğin korunması için hukuki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütün uygulamalar, sıralı amirlerimizin talimat ve koordinasyonlarıyla gerçekleştirilmektedir. Teşkilatımızı yıpratmaya, karalamaya ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarımızı gölgelemeye yönelik asılsız iddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.