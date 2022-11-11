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İBB 8 konsere 2 milyon 405 bin TL harcadı! İşte İmamoğlu'nun İstanbul 'tasarrufu'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun icraat anlayışı tepki toplamaya devam ediyor. Sık sık 'tasarruf' iddiasında bulunan İmamoğlu'nun konserler için harcadığı para dudak uçuklattı. İBB iki aylık süreçte sekiz konsere tam 2 milyon 405 bin TL harcadı. Belgeleri paylaşan İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, "Bu nasıl tasarruf böyle?" derken AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu yaptığı açıklamada, İBB'nin reklam için 849 milyon TL, deprem için ise 492 milyon TL kaynak ayırdığını hatırlattı.

İBB 8 konsere 2 milyon 405 bin TL harcadı! İşte İmamoğlu'nun İstanbul 'tasarrufu'
Ekleme: 11.11.2022 - 21:13 Güncelleme: 11.11.2022 - 21:35 / Editör: Ozge Selin
İBB 8 konsere 2 milyon 405 bin TL harcadı! İşte İmamoğlu'nun İstanbul 'tasarrufu'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tasarruf diyerek depreme değil reklam ve konserlere para saçıyor. Ortaya çıkan belgeler durumun vehametini gözler önüne serdi.

İBB 8 konsere 2 milyon 405 bin TL harcadı! İşte İmamoğlu'nun İstanbul 'tasarrufu'

SEKİZ KONSERE 2 MİLYON 405 BİN TL

İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sekiz konsere 2 milyon 405 bin TL ödeme yaptığını açıkladı.

İBB 8 konsere 2 milyon 405 bin TL harcadı! İşte İmamoğlu'nun İstanbul 'tasarrufu'

'BU NASIL TASARRUF BÖYLE?'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kertişçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un kasasına bereket geldi, tasarrufu önceledik, israfı bir kenara ittik. Gerçekler: İBB sadece 8 konser için 2 Milyon 405 bin TL harcadı. Bu nasıl tasarruf böyle?'

İBB 8 konsere 2 milyon 405 bin TL harcadı! İşte İmamoğlu'nun İstanbul 'tasarrufu'

Kertişçi'nin ardından paylaşımda bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da İBB'nin reklam için 849 milyon TL kaynak ayırdığını söyledi.

İBB 8 konsere 2 milyon 405 bin TL harcadı! İşte İmamoğlu'nun İstanbul 'tasarrufu'

GÖKSU REKLAM İÇİN AYRILAN BÜTÇEYİ HATIRLATTI

Göksu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'CHP'li İBB Başkanı 'İsrafı önledik, tasarruf yaptık. İstanbul'un bütçesine bereket geldi.' demiş. Hatırlatalım. İBB'nin bütçesinde depreme ayrılan kaynak 492 Milyon TL. Reklama ayrılan kaynak 849 Milyon TL. Başka söze gerek var mı?'

İBB 8 konsere 2 milyon 405 bin TL harcadı! İşte İmamoğlu'nun İstanbul 'tasarrufu'

TASARRUF BAHANESİYLE YÜRÜYEN MERDİVELER ÇALIŞTIRILMIYOR

8 konser için 2 milyonu aşan bütçe ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul tarafından, bazı metro ve tramvaylarda yürüyen merdiven ve asansörlerin tasarruf nedeniyle kapatıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapılmıştı.

Ekipmanların ihtiyaç fazlası olduğu için açılış tarihinden beri kapalı tutulduğu ifade edilen açıklamada, 'Kaynaklarını verimli kullanmak ilkemiz gereği ekipmanların bulunduğu alanlarda yolcu sayıları izlenerek belli bir kullanım yoğunluğuna ulaşmadan işletmeye açılmamaktadır' denilmişti.

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