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Beyaz Gazete
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Gaziantep'te el yapımı patlayıcı atan 2 şüpheli tutuklandı

Site yöneticisine sinirlenerek ofisine el yapımı bomba atan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 11.11.2022 - 14:56 Güncelleme: 11.11.2022 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te el yapımı patlayıcı atan 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te dün sabah karşı 80 daireli bir rezidansta dairesinde elektrik kesilen adam dehşet saçtı.

Kesinti sebebiyle kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur K. ile ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Uğur K., saat 04.00 sıralarında, yönetim ofisinin girişine, kendi hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı.

Ofiste hasar oluştu
Patlamayla birlikte yönetim ofisinde ve bina girişi hasar gördü.

2 şüpheli gözaltına alındı
Patlamayla birlikte olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, rezidans yöneticisinin verdiği bilgi doğrultusunda Uğur K. ve birlikte yaşadığı kız arkadaşı E.H.'yi gözaltına aldı.

Suç unsurları bulundu
Uğur K.'nin dairesinde yapılan aramada ise el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

2 zanlı tutuklandı
DHA'nın haberine göre, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Uğur K. ve E.H., emniyetteki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Uğur K. ve E.H., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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