Eski EDOK komutanı Metin İyidil’in cezası belli oldu

Eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil ve eski EDOK Kurmay Başkanı Tümgeneral Hamza Koçyiğit Yargıtay'ın ikinci kez bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.Mahkeme Başkanı, esasa ilişkin savunmaların tamamlandığını belirtmesinin ardından İyidil, 6 yılı aşkın sürerdir tutuklu yargılandığını, mahkemeden adil ve vicdani bir karar vermesini talep ettiğini söyledi. Tutuklu sanık Koçyiğit ise yargılama sonunda suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını dile getirerek, beraatini talep etti.Mahkeme heyeti kararını açıklayarak eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'e 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 15 yıl 10 ay, eski EDOK Kurmay Başkanı Tümgeneral Hamza Koçyiğit'e ise aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluk hallerinin devamına karar verdi.