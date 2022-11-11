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Ekrem İmamoğlu'nun davası 14 Aralık'a ertelendi: YSK üyelerine hakaret etmişti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 14 Aralık'a ertelendi.

Ekrem İmamoğlu'nun davası 14 Aralık'a ertelendi: YSK üyelerine hakaret etmişti
Ekleme: 11.11.2022 - 12:36 Güncelleme: 11.11.2022 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'nun davası 14 Aralık'a ertelendi: YSK üyelerine hakaret etmişti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…' şeklindeki söyleme YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



EKREM İMAMOĞLU GELMEDİ

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen sava bugün saat 11.30'da başladı. Duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya çok sayıda parti üyesi ve CHP ilçe belediye başkanı da katıldı.

FOX MUHABİRİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen Fox TV muhabiri Gülşah İ., "Görüntülerde her şey açıkça ortadadır. O gün soru sormamın nedeni sanık Ekrem İmamoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik söylediği laflara yöneliktir. Bu durum kamera kayıtlarıyla da sabittir. Soruyu sorduğumda tek muhabir ben de değildim, birçok farklı kanaldan muhabir arkadaşlar vardı. Eğer bir siyasiye cevap hakkı doğuyorsa biz mesleğimiz gereği soru yöneltiriz. Aynı gün akşam da 'Süleyman Soylu'ya Yanıt' başlığıyla bunu kanalımızda yayınladık.



MAHKEME HAKİMİNDEN SANIK AVUKATINA TEPKİ

Sanık avukatının "Ekrem İmamoğlu'nun 'Lafa bakarım laf mı diye adama bakarım adam mı diye' sözlerinin muhattabı kimdir' sorusuna tanık Gülşah İnce "Ben kendisine tırnak içinde cevap hakkı gereği sorumu yönelttiğimde kendisi de lafa bu şekilde başladı" cevabını verdi. Sanık avukatının sorusu esnasında mahkeme hakimi 'Sanık Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerini Süleyman Soylu'ya söylediği açıktır, bu sorunun sorulmasına gerek yoktur" dedi.

"BEN ÖYLE BİR ÇIKARIM YAPMADIM"

Sanık avukatının "Tanık demeç aldıktan sonra YSK üyelerine neden bu sözü etti tarzında diğer muhabirlerle aranızda bir konuşma oldu mu" sorusuna ise tanık Gülşah İnce, "İBB Başkanına hem benim hem diğer muhabirlerin birçok sorusu oldu. Soruyu sorduğumuz tarih 4 Kasım, seçimler 6 Mayıs'ta iptal edildi. 2. seçim de hazirandaydı. YSK üyelerine yönelik bir hakarette bulunmuş olsaydı o dönem söylerdi, ben böyle bir çıkarım yapmadım, diğerler arkadaşlarım da yapmadı" şeklinde konuştu.

SANIK AVUKATININ TANIK TALEBİ REDDEDİLDİ

Cumhuriyet savcısı duruşmada, sanık avukatının yazılı ve sözlü şekilde tanık dinlenmesine yönelik talepte bulunduğunu, yargılama konusu eylemin sesli görüntülü ve yazılı materyaller içerisinde mevcut olduğunu, soruşturma ve kovuşturma aşamasında yargılama teşkil eden delillerin bilirkişi marifetiyle çözümlemesinin yapıldığını, haliyle değerlendirmeye esas olmak üzere eylemin ne olduğunun anlaşılabildiğini söyleyerek bu kapsamda mevcut deliller kapsamında bu celse de hazır olmayan tanıkların da beyanlarının alınmasına yönelik talebin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme de savcı mütalaası doğrultusunda sanık avukatının tanık dinlenmesi talebini reddetti.

SANIK AVUKATININ MÜTALAASINA RED TALEBİ

Sanık avukatı duruşmada reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme duruşma sonu, sanık avukatının reddi hakim talebini davanın uzamasına yönelik bir talep olduğunu değerlendirerek reddetti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık avukatının bu celseden önce 29 Mayıs 2022 tarihli yargılama konusu eyleme ilişkin olarak dosyaya mütalaa sunduğu, bu mütalaanın Antalya'da bir üniversiteden alındığı, mütalaanın sunulduğu celseden sonra incelenmesinde ve dosyada bulunması nedeniyle hali hazırda yapılan incelemede, "Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'nun laflarına aynı terimle karşılık vermiştir. İki siyasi arasındaki tartışmada YSK üyelerine gönderme yoktur" dendiğini aktardı. Mütalaada, inceleme kapsamında sanık avukatının hukuki mütalaanın incelenmesi ve mütalaada imzası bulunan Doç. Dr. Murat Önokun'ın duruşmada dinletilmesi talebinin reddine karar verilmesini istedi.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mütalaanın devamında, yargılama konusu eyleme ilişkin olarak, YSK Başkanlığı'nın suç duyurusuyla başlatılan soruşturma neticesinde dava açıldığı, sanık Ekrem İmamoğlu'nun "Seçimi iptal edenler ahmaktır" dediğini belirterek tamamlanan soruşturma ve kovuşturma kapsamında tüm deliller nazara alınarak sanık hakkında 'Kamu görevlilerine karşı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Duruşma sonu mahkeme, davayı erteledi.

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