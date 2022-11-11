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Edirne'de tefeci operasyonu: 11 gözaltı

Uzunköprü ve Lalapaşa'da zor durumda olan vatandaşları ağlarına düşürerek borç batağına sürükleyen örgüte, yapılan operasyonlar kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 11.11.2022 - 17:03 Güncelleme: 11.11.2022 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de tefeci operasyonu: 11 gözaltı
Edirne'nin Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde tefecilik çetesi üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Zor durumda olan vatandaşlara borç vererek tefeci tuzağına düşüren suç örgütü, jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11 şüpheliye ait 13 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

11 şüpheli gözaltına alındı
Yapılan operasyonlar kapmasamında 11 kişi gözaltına alındı.

Suç unsurları tespit edildi
Operasyon dahilinde yapılan aramalarda; 2 silah ve bunlara ait 45 mermi, 20 tane av tüfeği fişeği, 2 şarjör, içerisinde para tahsilatı yapılacak vatandaşların adının ve 300 bin lira tutarında miktarların yazılı olduğu 4 adet defter, 20 vatandaş adına düzenlenmiş senet, 32 adet boş senet, 10 adet cep telefonu ve telefonlarda kullanılan sim kartlar, suçlardan elde edildiği düşünülen 62 bin 950 lira ile zanlılar tarafından yapılmış 875 bin lira ve 18 bin 950 dolarlık banka havale dekontları ele geçirildi.

Suç unsurları incelemeye alındı
Ayrıca, yapılan aramalarda bulunan 4 adet USB belleğe de el konularak kriminal incelemeye alındı.

Soruşturmalar devam ediyor
Olaya ilişkin soruşturma genişletilerek devam ederken, adli ve kolluk makamların suç örgütleri ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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