Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 329'a yükseldi

Çocukları hain terörrörgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemine bin 166 gün sonra bir aile daha eklendi.

HDP İl Binası önünde başlayan evlat nöbeti bin 166 gündür kararlılıkla devam ediyor.Evlatları terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminde evladına kavuşan aileler umut ışığı oluyor.Ailelerin kararlı direnişine Hakkari'den bir baba daha katılarak sayı 329'a yükseldi.2013 yılında 17 yaşındayken lise son sınıf öğrencisi Ali Kaçar'ın iddiaya göre kaçırıldığını söyleyen baba Abdusselam Kaçar, evladını HDP'den istediğini ifade etti.İHA'nın haberine göre Kaçar, 'Oğlum gel, Diyarbakır'da HDP il binası kapısındayım. Kim seni kandırıyorsa korkma gel. 17 yaşındayken gitti. Hiçbir şekilde görmedim ve haber alamadım. 7 yıl önce sadece bir fotoğrafı geldi.' dedi.