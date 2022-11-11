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Dışişleri Bakanlığı'nda 44 fidan toprakla buluşturuldu

Dışişleri Bakanlığı bahçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 44 fidan toprakla buluşturuldu. Buradaki ağaç sayısı 1000'i aştı.

Ekleme: 11.11.2022 - 16:09 Güncelleme: 11.11.2022 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı'nda 44 fidan toprakla buluşturuldu
Dışişleri Bakanlığı bahçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle fidan dikimi yapıldı. Programa, Bakan Yardımcıları Yasin Ekrem Serim, Faruk Kaymakçı, Sedat Önal ile bakanlık çalışanları katıldı. 17 Nisan 2018'de hayatını kaybeden Kotonu Büyükelçisi Turgut Rauf Kural anısına da programda fidan dikildi. Bakanlık bahçesindeki akasya, akçaağaç, çınar, erguvan, fındık, ıhlamur, karaçam, karayemiş, leylak, ladin, meşe, servi cinslerinden 968 ağaç ve 1508 çalı grubuna 44 fidan daha eklendi. Alana 17 mavi Arizona, 3 çınar, 8 süs eriği, 1 ıhlamur, 2 meşe, 1 pembe akasya, 4 ladin, 2 iğde ve 6 süs kirazı fidanı dikildi.

'AĞAÇ SAYIMIZ 1000'İ AŞTI'

Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, 11 Kasım'ı, 2019'dan beri 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutladıklarını belirterek, "Dışişleri Bakanlığı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaç dikme seferberliğine her sene katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugün mesai arkadaşlarımız ile beraber 44 ağaç diktik. Bakanlığımızın bahçesindeki ağaç sayısı 1000'i aştı. 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde diktiğimiz fidanların, 'Türkiye Yüzyılı'na ve geleceğe nefes vermesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Semerkant'ta düzenlenen 'Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde yapılan ağaç dikme törenine de işaret eden Serim, "Türkiye olarak küresel hiçbir soruna kayıtsız kalmadığımız gibi iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına da yenilikçi projelerle birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'1,5 TONA YAKIN KOMPOST GÜBRE ÜRETTİK'

Dışişleri Bakanlığı'nda 'Sıfır Atık Projesi'nin titizlikle uygulandığını belirten Serim, "Şu ana kadar 1,5 tona yakın kompost gübre ürettik. Bu gübreleri bakanlığımızın bahçesinde kullandık. Bakanlığımızın bahçesi, diplomasinin nefes aldığı, bakanlık çalışanlarımızın birlikte sohbet ettiği ve Sayın Bakanı'mızın da misafirlerini ağırladığı bir bahçe. Bakanlığımızın bahçesi, yeşil diplomasi merkezi olmuş durumda. 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında dikilen fidanların bu topraklarda yaşayan canlılara nefes olmasını ümit ediyorum" dedi.
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