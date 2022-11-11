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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı' takdim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir'de düzenlenen Türk Dünyası Ali Nişanı Takdim Törenine katıldı. Semerkan'ta düzenlenen törende Erdoğan'a hizmetlerinden dolayı devlet nişanı verildi. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Verilen bu nişan şahsıma bir iftihar vesilesi olmuştu. Şahsım ve milletim adına sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise Erdoğan'a hitaben, "Türk dünyasına ve tarihimize olan katkılarından dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı' takdim edildi
Ekleme: 11.11.2022 - 10:39 Güncelleme: 11.11.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı' takdim edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Türk liderlere hitap etti. Erdoğan terörden iklim değişikliğine kadar birçok konu ve alanda işbirliğinin Türk Devletlerini birlikte daha güçlü bir geleceğe götüreceğinin altını çizdi.

HİZMETLERİNDEN DOLAYI VERİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir'de düzenlenen Türk Dünyası Ali Nişanı Takdim Törenine katıldı. Semerkan'ta düzenlenen törende Erdoğan'a hizmetlerinden dolayı devlet nişanı verildi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Şahsım ve milletim adıma sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Mevcut zorlukların üstesinden müşterek gayretlerimizle geleceğimize canı gönülden inanıyorum. Bu organizyonda ev sahibi konumunda olan Şevket Mirzoyev kardeşime teşekkür ediyorum.

Yeni dönemde görevi üstelenecek Kazakistan Başkanı'na da başarılar diliyorum. Karabağ'da çok ciddi bir mücadele sürdüren ve bu mücadeleyi alt yapısıyla ve üst yapısıyla sürdüren İlham Aliyev kardeşimin neler ortaya koyduğunu görüyoruz. Neler yapıldığını yerinde görme imkanım oldu. Bunları görünce bir Türk olarak gurur duydum. Özbekistan'da da alt yapı ve üst yapıda ciddi değişim görüyoruz. Bunlar bizim için gurur verici.

AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler. Ama biz onlara gerektiği cevabı gerektiği zaman vereceğiz.

'HİZMETLERİNDEN DOLAYI MİNNETTARIZ'
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev burada yaptığı konuşmada Erdoğan'a hitaben, 'Türk dünyasına ve tarihimize olan katkılarından dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

ÖZBEKİSTAN'IN EN BÜTÜK NİŞANI VERİLMİŞTİ
Dün de İmam Buhari Nişanı takdim edilen Erdoğan, 'Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşılıklı saygı anlayış ve ortak çıkarların somut bir tezahürüdür. Bu nişanı iki ülke arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğimizin bir sembolü olarak kabul ediyorum' ifadelerini kullanmıştı.
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