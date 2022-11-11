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Başkan Erdoğan'dan Türk liderlere önemli mesajlar: Birlikte mücadele etmeliyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Türk liderlere hitap etti. Erdoğan terörden iklim değişikliğine kadar birçok konu ve alanda işbirliğinin Türk Devletlerini birlikte daha güçlü bir geleceğe götüreceğinin altını çizdi.

Başkan Erdoğan'dan Türk liderlere önemli mesajlar: Birlikte mücadele etmeliyiz
Ekleme: 11.11.2022 - 08:40 Güncelleme: 11.11.2022 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Türk liderlere önemli mesajlar: Birlikte mücadele etmeliyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu. Türk liderlere hitap eden Erdoğan her alanda işbirliği ve dayanışmanın önemini vurguladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

DÜNYANIN YAŞADIĞI RİSK DURUMU: Ülkelerimiz açısından fırsatlarla beraber riskleri de olan hassas bir dönemden geçiyoruz. Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ve gıda krizinin son bulması için adımlar atıyoruz

BİRLİKTE MÜCADELE VERMELİYİZ: Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte mücadele vermeliyiz. erör tehdidi yok olana kadar durmayacağız. Çetelerle, terör örgütleriyle, iklim değişikliğiyle de birlikte mücadele vermeliyiz.

İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİR STRATEJİ BELGESİ İMZASI: Konseyimizi teşkilata dönüştürürken özgün ve etkin bir yapının temelini attık. 2040 Türk Dünyası vizyon belgesi işbirliğimizin çerçevesini oluşturuyor. Sağlık, bilişim, ulaştırma, enerji ve spor gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirelim istiyoruz. Bugün kabul ettiğimiz strateji belgesi de bunun bir parçası.

Ticaret, ulaştırma ve enerji anlamındaki çalışmalarda aramızdaki işbirliğinin ve bağın gelişmesine önem veriyoruz. Vaktinde attığımız kritik adımlarla hepimizin faydasına olacağına inandığım çalışmaları daha da arttırmamız gerektiğini düşünüyorum.

Yeni sekreterimize de hayırlı olsun diyor. Zirvede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dönem başkanlığı sürecinde herkese başarılar diliyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
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