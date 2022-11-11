Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava açtığını duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;Tam bir FETÖROMANKılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar.İşin garibi, FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar.Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık.