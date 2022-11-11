Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava açtığını duyurdu
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtıklarını duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;
Tam bir FETÖROMAN
Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar.
İşin garibi, FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar.
Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık.