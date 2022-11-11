  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kurum: 'Sur'u yeniden inşa ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Yıktılar, biz yaptık! Yaktılar, biz yine yaptık! Tarihine, kültürüne yakışır bir (Diyarbakır) Sur'u yeniden inşa ettik'' dedi.

Ekleme: 11.11.2022 - 12:06 Güncelleme: 11.11.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum: 'Sur'u yeniden inşa ettik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 7 yıl önce teröristlerin harabeye çevirdiği Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürüttüğü restorasyon ve inşa çalışmalarıyla tarihi dokuyu yeniden gün yüzüne çıkardı.

Sur'da inşa edilen yeni evler, iş yerleri ve yaşam alanlarıyla vatandaşlar terörün izlerinin silindiği yepyeni bir hayata başladı. İlçede 506 konut inşa edilirken, 3 bin 822 iş yeri ve konutta da cephe yenileme çalışması yapıldı. Tarihi dokunun korunması amacıyla Sur'da yürütülen çalışmalarda 300'ün üzerinde mimar ve sanat tarihçisi görev aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalar esnasında tarihin ve doğal güzelliklerin korunmasında büyük hassasiyet gösterildiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:
''Sur ilçesine 506 konut inşa edildi, 3 bin 822 iş yeri ve konuta da cephe yenileme çalışması yapıldı. Tüm bunlar yapılırken şehrin tarihi ve doğal güzelliğinin korunması için büyük hassasiyet gösterildi. Yapılar cumbasıyla, eyvanıyla, havuzu ve avlusuyla aslına uygun tasarlandı.

Çalışmalarda 300'ün üzerinde mimar ve sanat tarihçisi görev aldı. Kadim bir medeniyete sahip Diyarbakır'da Kurşunlu Camii, Ulu Cami, Surp Giragos Kilisesi ve Protestan Kilisesi gibi tarihi geleceğe aktaran eserlerin de restorasyonu yapıldı. Tarihi eserler, tüm bu çalışmalarla yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bölgeye sosyal alanlar, spor tesisleri, okullar yapıldı. Yeşil alanlar artırıldı, tarihi Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri arasına Millet Bahçesi yapıldı.''


Tasarruf için yürüyen merdivenleri durduran İBB'nin sekiz konser için 2 milyon 405 bin TL harcadığı ortaya çıktı
Cihat Yaycı'dan Yunanistan'a Türkiye tavsiyesi: 'Bizden silah alın'
Asya'ya damga vuracaklar! Mini İHA'lar görücüye çıkıyor
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı: İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı
Kılıçdaroğlu'nun sözde 'sahra' hastanesiydi, Aile düğün salonu oldu!
Ekrem İmamoğlu'nun davası 14 Aralık'a ertelendi: YSK üyelerine hakaret etmişti
Yunanistan'da Bozdoğan paniği! Milli Savunma Bakanlığı'nın videosu Yunan basınında
İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor: 7,1 milyon kişi tedavi sırası bekliyor
Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ziyaretleri meyvesini veriyor: AB fonuyla LGBT propangandası
Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ODTÜ’de Türk devletine 'katil' denilen afişi indirerek Türk bayrağı astı
Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye ile Cezayir ortak petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracak
Avrupalılar battaniyemizle ısınacak: Enerji krizine çözüm Türkiye'den
İmamoğlu ikinci kez geri adım attı: Adayım genel başkanımdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Rusya'dan sürpriz adım: Bölgesel başkent Herson'dan çekiliyor
İmamoğlu çifti 10 Kasım Atatürk'ü anma programında şarkı söyleyip dans etti: Sosyal medyadan tepki yağdı
İsveç'ten 'Türkiye' açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Türk liderlere önemli mesajlar: Birlikte mücadele etmeliyiz
Bakan Nebati AK Parti'li vekillere seslendi!
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait

Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz