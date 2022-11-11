Bakan Koca müjdeyi verdi: Yasa onaylandı yüzbinlerce sağlık çalışanı faydalanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık ödeme almalarını sağlayan yasa Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzbinlerce sağlık çalışanına müjde verdi.Bakan Koca, Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık ödeme almalarını sağlayan yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçtiğini ve Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurarak 'Hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık ödeme almalarını sağlayan yasa Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun.