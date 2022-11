Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye ile Cezayir ortak petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracak

Başkent Cezayir’de düzenlenen 2. Cezayir Yatırım Konferansı'na onur konuğu olarak katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iki günlük Cezayir ziyaretini değerlendirdi.Bakan Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı'nda, Türkiye’deki ve özellikle Cezayir’deki iş ve yatırım fırsatları konusunda görüşlerini sunduğunu belirtti. Cezayir’de yaklaşık bin 500 Türk şirketinin olduğunu vurgulayan Dönmez, “Burada (Cezayir) zaten uzunca bir süredir birçok Türk şirketinin yatırımı var. 1500 civarında şirketimiz burada yatırım yapıyor ve bu şirketlerimizde yaklaşık 30 bin Cezayirli çalışıyor” dedi. Dönmez, Cezayir’de demir-çelikten tekstile, gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Türk şirketlerinin olduğunu ifade ederek, “Cezayirli yöneticiler Türk iş insanlarının burada yapmış olduğu yatırımdan ve ticaretten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduklarını ve bunun artarak gelişmesi gerektiğini ifade ettiler” diye konuştu.Cezayir ziyareti kapsamında burada yerleşik Türk iş insanlarıyla da bir araya geldiklerini hatırlatan Dönmez, “Türk iş insanlarımızla da görüştük. Bu iş insanlarımızın geleceğe dair umutları daha da artmış durumda. Tabi bu bağlamda doğal olarak her iki tarafta devletlerin, hükümetlerin alması gereken birtakım tedbirler var, yatırım olanaklarının iyileştirilmesine dönük alınacak önlemler var” dedi.Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un mayıs ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti hatırlatarak, “Bu ziyarette her iki lider de (Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) bu ticaret hacminin en kısa süre içerisinde 10 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedefini koymuştu. Biz de bu hedef doğrultusunda hem kamu kurum ve kuruluşlarımızı hem de özel kuruluşlarımızı teşvik ediyoruz, destek veriyoruz. Bir başka ifadeyle performansımızı en az iki kat daha artırmak durumundayız” şeklinde konuştu.Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkab ile de bir araya geldiğini ifade eden Dönmez, bu görüşmede enerji ve madencilik alanında atılabilecek yeni adımları değerlendirdiklerini söyledi. Bakan Dönmez, Cezayirli mevkidaşı Arkab ile hem Türkiye hem de Cezayir’de gerek kamu kurumlarının gerekse özel kuruluşların bu alanda müşterek çalışmasını teşvik edici, destekleyici adımları atmaya da karar verdiklerini kaydetti.“Yine olumlu bir gelişme Cezayir’in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Petrolleri (TP) arasında yine burada ortak bir şirketin kurulması, petrol ve gaz arama faaliyetlerini başta Cezayir olmak üzere, bölge ülkelerinde bu yönde çalışmalarını müştereken yürütmeleri konusunda fikir birliğine varmış durumdayız.”COVID-19 salgınına rağmen son yıllarda Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin artarak devam ettiğine vurgu yapan Dönmez, “Geçtiğimiz yıl 4 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimiz, bu sene muhtemelen 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) eş başkanı olduğuna da dikkati çekerek, “Her iki tarafta da yatırımcıların önünü açıcı, yatırım ortamını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması konusunda da muhataplarımıza gereken bilgileri ve mesajları da ilettik” sözlerini kullandı.Dönmez, Cezayir ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından da kabul edildiğini belirterek, “Sayın Tebbun’a iki gündür yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında kendisine bilgi sunduk. Kendisi de bu yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması konusundaki niyetini ifade etti” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yakın bir diyalogun söz konusu olduğunu vurgulayan Dönmez, “Sadece ekonomik alanlarda değil, kültürel alanlarda, siyasi alanlarda, keza savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda yürütülen müşterek çalışmalar var. Her iki liderin ortaya koymuş olduğu bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz” sözlerini kullandı.Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş’a da teşekkürlerini sunan Dönmez, “Bir teşekkürü de Sayın Büyükelçimize yapmak istiyorum. Bu tip seyahatlerin hazırlıkları günler, haftalar öncesinden başlıyor. Başarılı bir program tertip eden Sayın Büyükelçimiz Cezayir makamları tarafından da takdir edilen bir performans sergiliyor. Bu vesileyle de bir kez daha teşekkür ederim” dedi.