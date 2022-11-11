Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) yönelik düzenleme hakkında kritik açıklamalarda bulundu.EYT DÜZENLEMELERİ KİMLERİ KAPSAYACAK?Bakan Bilgin, 'Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil' diyerek, EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmeyeceklerini açıkladı.Öte yandan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün asgari ücret zammı ve sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili de şunları söylemişti:ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak.SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDUSözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz.