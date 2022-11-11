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Avrupalılar battaniyemizle ısınacak: Enerji krizine çözüm Türkiye'den

Enerji krizindeki Avrupa, kış bastırmadan ısınmak için çeşitli alternatifler arıyor. Türkiye’den aldığı sobalarla kışı atlatmayı hedefleyen Avrupa ülkelerinden şimdi de yorgan ve battaniye siparişi yağıyor. Avrupa’ya ihracatın 10 ayda yüzde 30 artığını belirten Tekstilci Refik Ceylan, “Kışlık ürünleri en çok Avrupa’ya satıyoruz. Sadece battaniye ihracatı yüzde 12 artışla 53 milyon doları buldu” dedi.

Avrupalılar battaniyemizle ısınacak: Enerji krizine çözüm Türkiye'den
Ekleme: 11.11.2022 - 11:29 Güncelleme: 11.11.2022 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Avrupalılar battaniyemizle ısınacak: Enerji krizine çözüm Türkiye'den
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından başlayan enerji krizi, soba talebinin ardından Türkiye'nin kışlık ürün ve battaniye, yorgan ihracatını da artırdı. Bursa'da tekstil firması sahibi olan Refik Ceylan, “Dönem dönem krizler olur. Önemli olan bu krizi fırsata çevirmektir. Lojistik olarak Türkiye inanılmaz avantajlı bir noktada. Kovid-19 ile birlikte Avrupa ürünleri, Uzak Doğu'dan değil Türkiye'den tedarik etmeye başladı. Avrupa'daki kriz de buna eklendi. Krizin bize doğurmuş olduğu en büyük fırsat, siparişlerin Türkiye'ye yönelmiş olması” dedi.

AVRUPA BİZE YÖNELDİ
Özellikle son beş aydır cirolarının devamlı arttığını belirten Ceylan, şöyle devam etti: “Bu sene kışlık ürünleri en çok Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Belçika, İsveç gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Özellikle son beş aydır, ciromuzu bir önceki aya göre yüzde 30 artırıyoruz. Beş ay önce aylık ciromuz yüzde 10 civarında artıyordu. Avrupa'da kendi şirketimizi de kurduk ve kendi ürünlerimizi kendimiz satıyoruz. Bu şekilde kendimize fırsat yaratıyoruz. Satışlardan memnunuz. Çin'in bu konuda bize rakip olduğunu düşünmüyoruz.”

BATTANİYE-YORGAN TALEBİ ARTTI
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz de özellikle battaniye ve yorgan ihracatında artış yaşandığını söyledi: “Ocak-ekim döneminde battaniye ihracatımız yüzde 12 arttı ve 53 milyon dolar seviyelerine yükseldi. AB ülkelerine ise ihracat yüzde 24 oranında arttı. Battaniye ihracatımızın yarısını AB'ye yapıyoruz. Ocak-ekim döneminde en fazla ihracatın yüzde 39 artışla Almanya'ya ve yüzde 37 artışla Hollanda'ya yapıldığı görülüyor. Son 5 aylık verilere göre ise sadece ekim ayında Yunanistan ve Polonya'ya yapılan ihracatta ciddi artışlar gözüküyor. Yorgan ihracatımız da ocak-ekim döneminde yüzde 22 artarak 119 milyon dolar seviyelerine geldi.”

1Avrupalılar battaniyemizle ısınacak: Enerji krizine çözüm Türkiye'den
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