Asya'ya damga vuracaklar! Mini İHA'lar görücüye çıkıyor

STM'den yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ve milli çözümler geliştirerek, Türk savunma sanayisinde önemli ihracat başarılarına imza atan STM, milli teknolojilerini ve kabiliyetlerini farklı coğrafyalarda sergilemeyi sürdürüyor.15-18 KASIM'DA IDEAS 2022'DEPakistan'ın Karaçi şehrinde 15-18 Kasım'da düzenlenecek olan Güney Asya'nın önemli savunma fuarlarından "Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri IDEAS 2022"ye katılacak şirket, burada milli teknolojileriyle boy gösterecek.TCG İSTANBUL'UN ANA YÜKLENİCİSİ: STMTürkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un (F-515) ana yüklenicisi olan STM, IDEAS 2022'de, "İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn", "Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT)" ve milli imkanlarla tasarlanan küçük boyutlu denizaltı "STM500"ü katılımcıların beğenisine sunacak.TAKTİK MİNİ İHA SİSTEMLERİ: KARGU, TOGAN VE ALPAGUTaktik mini İHA sistemleri alanında dünyada öncü ve rekabetçi platformlar üreten STM, Türkiye'nin ilk mini vurucu İHA'sı KARGU'nun yanı sıra milli gözcü İHA TOGAN ve sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU'yu da Güney Asya ülkeleriyle buluşturacak.KARGU'nun ardından bu yıl mühimmat bırakan İHA BOYGA ve gözcü İHA'mız TOGAN da envantere katıldı. Her biri ciddi ihracat potansiyeli taşıyan bu ürünlerin yanı sıra ALPAGU da bu yıl göreve başlayacaklar arasında yer alıyor.KARGUMilli imkanlarla geliştirilen KARGU Vurucu İHA (İnsansız Hava Aracı), tamamen insan kontrolünde hareket ederek azami 10 kilometre menzile sahip. Yaklaşık 30 dakika boyunca havada kalabilen elektrik tahrikli KARGU İHA, 1.3 kilogram ağırlığındaki parçacıklı harp başlığı ile anti-personel görevlerde kullanılacak.Kabiliyetleri:Gündüz ve gece etkin operasyonHassas vuruş kabiliyetiDüşük radar kesit alanıFarklı mühimmat seçenekleriHareketli hedeflerin tespit ve takibiYüksek performanslı, otonom seyrüsefer ve uçuş kontrol algoritmalarıTek er tarafından kullanılabilmeGörevi terk veya kendini imha kabiliyetleriElektronik yaklaşma tapasıGörüntü işleme tabanlı atış kontrol sistemiTOGANTOGAN özgün uçuş kontrol sistemi ve görev planlama yazılımına sahip, tek er tarafından taşınabilen ve kullanılabilen Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi olarak keşif, gözetleme ve istihbarat faaliyetlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.Kabiliyetleri:Gündüz ve gece etkin operasyonGerçek zamanlı mobil veya statik nesne tanıma ve takibiYüksek performanslı otonom seyrüsefer ve uçuş control sistemiBirden fazla platform arasında havada otomatik görev değişimiTek personel tarafından kullanılabilme3-Eksen, 30x Elektro Optik Görüntüleme POD'u3-Eksen stabilize Gece Görüş POD'uEntegre 3-Eksen Gündüz ve Gece Görüş POD'u (opsiyonel)ALPAGUALPAGU sabit kanatlı, KARGU ise döner kanatlı bir platforma sahip. Her ikisi de tek bir erin kullanabileceği platformlar. Yine her ikisi de anti-personel amaçlı olarak kullanıma uygun harp başlıklarına sahip. Bu platformlar 5 kilometre menzildeki herhangi bir hedefe karşı yüksek hassasiyet ile yönlendirilip hedefi imha edebiliyor.Kabiliyetleri:Gündüz ve gece etkin operasyonHassas vuruş kabiliyetiHareketli hedeflerin tespit ve takibiYüksek performanslı otonom seyrüsefer ve uçuş control sistemiTek er tarafından kullanılabilmeHafif ve kolay taşınabilir platform tasarımıUçuş sonlandırma, vuruş iptali (Waive off) veya kendini imha modlarıHafif tasarım elektronik yaklaşma tapasıÖzgün milli gömülü donanım ve yazılımYüksek açılı yanal kameralarGörüntü işleme tabanlı atış kontrol sistemi"YENİ İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATMAK İSTİYORUZ"Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, özgün mühendislik çözümleriyle Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya 20'den fazla ülkede iş birlikleri, ihracat ve iş geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini bildirdi."YENİLİKÇİ VE MİLLİ PLATFORMLARIMIZI IDEAS'TA SERGİLEYECEĞİMİZ İÇİN HEYECANLIYIZ"Başta Türk donanmasını ve güvenlik güçlerini yenilikçi ve milli sistemlerle donatırken, elde ettikleri deneyim ve mühendislik kabiliyetini, dost ve kardeş ülkelerle paylaştıklarını ifade eden Güleryüz, şunları kaydetti:"Pakistan'da bugüne kadar önemli projelere imza attık. Pakistan donanması için tasarladığımız, Türkiye'nin yurt dışına yapmış olduğu en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi Pakistan Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN'i Karaçi'de inşa ederek 2018'de teslim ettik. Yine Pakistan'ın sahip olduğu Agosta 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Projede ilk denizaltıyı teslim ettik ve diğer 2 denizaltının modernizasyon çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bu projeyle Türkiye'de ilk kez yabancı bir ülkenin denizaltı modernizasyon projesinde ana yüklenici olarak STM imzamızı atmış olduk. Başarılı bir şekilde yürüttüğümüz bu projeler sayesinde, Türkiye tarafından üretilecek 4 Ada Sınıfı Korvet Projesi'nde de ana tahrik sisteminin tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik kabiliyetiyle görev alıyoruz. Pakistan'ın savunmasının gücüne güç katmak için yeni iş birliklerine ve ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz. Yenilikçi ve milli platformlarımızı IDEAS'ta sergileyeceğimiz için heyecanlıyız."