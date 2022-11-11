Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

CNBC'nin haberine göre; Apple, iPhone'lar için yepyeni bir özellik için hazırlıklara başladı. Bu özellik için global uydu şirketlerine 450 milyon dolar harcama yapacak.Yapılan harcamanın büyük bir çoğunluğu uydu işletmelerine sahip Globalstar şirketine gidecek.Apple'dan yapılan bir açıklamada, yeni acil durum uydu mesajlaşma özelliğinin etkinleştirilmesi için ABD şirketlerine 450 milyon dolar harcanacağı bildirildi.Harcanan paranın çoğu bu özelliği mümkün kılan uydulara sahip Globalstar şirketine gidecek.Sağlanan fonlarla, uyduların yanı sıra yer istasyonlarının Apple tarafından tasarlanan yeni bir anten türüyle donatılması için de ödeme yapılacak.Apple, yeni iPhone 14 modellerinde bir banner özelliği olarak Satellite ile Acil SOS'u duyurdu.Kullanıcılar hatların çekmediği ücra köşelerde dahi telefonlarını havaya kaldırarak acil durum servislerine bağlanabilecekler.Apple'ın yazılım güncellemesi bu ay içerisinde başlayacak.