Ankara'da yaşlı kadın sokak ortasında darbedildi

Polatlı ilçesinde yaşlı kadını bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında darbeden şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, sabah saatlerinde kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.50 yaşındaki Oğuz Y., sebebi bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 64 yaşındaki Behiye G.'yi sokak ortasında darbetmeye başladı.Gözü dönen adamın saldırgan tavırlarına çevredekiler, sessiz kalmayarak olaya müdahale etti.Saldırgan Oğuz Y. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Behiye G.'yi hastaneye kaldırdı.Satılmış Çetin,dedi.Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.