Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kış desteği açıklaması

Maddi olanakları yetersiz kesimler için çalışmalar devam ediyor...Kış mevsimine kıza bir zaman kala yeni bir yardım desteği açıklandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine destek olmak için toplamda 7 milyar lira yardım vereceklerini açıkladı.Bakan Yanık, ihtiyaçlar doğrultusunda kapsamı genişletilen sosyal yardımlarla, dezavantajlı vatandaşlara kamu kaynaklarının aktarıldığını belirtti.Halihazırda Türkiye'nin dört bir yanında bulunan bin 3 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına düzenli bir şekilde kaynak aktardıklarını ifade eden Bakan Yanık, 'Kış dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla her ay düzenli aktardığımız periyodik payı, 2 kat artırarak 450 milyon TL'ye çıkardık.' dedi.Bakan Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında kasım ayına ilişkin ödemelerin başladığını duyurarak, 'Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını, vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz eylül ayında bütçesini 40 milyar TL'ye çıkardığımız desteğimizde ödemeleri bu ay artırarak yapıyoruz. Hak sahibi hanelerimize 850 TL ila 1250 TL arasında bir ödeme gerçekleştiriyoruz.' ifadelerini kullandı.‘Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında bu ay başlatılan 'Çocuk Bileşeni'nin ilk ödemelerin yapıldığına dikkat çeken Yanık, 'Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklarımıza yönelik yeni desteğimizi sunmaya başladık. 'Çocuk Bileşeni' kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı hanelere çocuk sayısına göre aylık 350 TL ila 650 TL arasında destek sağlıyoruz. Bu kapsamda destekten yararlanmaya hak kazanan 1,8 milyon hanemize toplam 776 milyon TL ilave destek sağladık. Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında hem 'Aile Bileşeni' hem de 'Çocuk Bileşeni' ile birlikte toplam 3,2 milyar TL'yi hak sahibi olan 2,5 milyon hanemize hesaplarına yatırmış olduk.' açıklamasında bulundu.Bakan Yanık, 2019 yılından bu yana süren 'Elektrik Tüketim Desteği'nde de yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek, 'Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanan haneleri de artık Elektrik Tüketim Desteği'nden yararlandırmaya başladık. Hanelerimize 130 TL ila 260 TL arasındaki desteğimizi sunacağız. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde toplam 666 milyon TL tutarındaki 'Elektrik Tüketim Desteği'mizi vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.' dedi.İhtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine destek olunması amacıyla bu yıl hayata geçirilen 'Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde, kış dönemi ödemelerinin bu hafta itibarıyla başlayacağını aktaran Bakan Yanık, 'Elektrik Tüketim Desteği'nde olduğu gibi kış dönemi öncesinde vatandaşlarımızın ısınma gideri yükünün azaltılması için Doğal Gaz Tüketim Desteği'mizde önemli düzenlemeler yaptık. Bu dönem öncesinde ilk olarak destekten yararlanma şartını esneterek, kiracı olan vatandaşlarımızı kapsama dahil ettik. Ardından, 450 TL ila bin 150 TL arasında olan 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarımızı 900 TL ila 2 bin 500 TL aralığına yükselttik. Önümüzdeki günlerde ödemelerimizi gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.Bakan Yanık, 'Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde eylül ayında başlayan başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü belirtti.Öte yandan Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü bildirip, 'Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda kasım ayında 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık.' dedi.