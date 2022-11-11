128 metrelik yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda arızalandı

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde makine arızası yapan 228 metre boyundaki dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Türkeli'ye demirletildi.

Mısır’dan Romanya’ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 228 metre boyundaki dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, KURTARMA-11, NAZIMTUR Römorkörleri tarafından kurtarılarak Türkeli’ye demirletildi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mısır’dan Romanya’ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan SAKIZAYA ELEGANCE isimli 228 m boyundaki dökme yük gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-11, NAZIMTUR Römorkörlerimiz refakatinde Türkeli’ye demirletildi." ifadeleri kullanıldı.