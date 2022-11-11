11 ilde eş zamanlı çete operasyonu düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, İstanbul ve 11 ilde tele dolandırıcık operasyonu düzenlendi.Yaklaşık 8 aydır süren teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen illerdeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Dolandırıcılar, vatandaşları kullanmış oldukları telefonlar üzerinden arayarak kendilerini Banka veya Kredi Kurumları çalışanı olduklarını belirtiyor. Aradıkları mağdurlara; 'banka hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği, hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği' şeklinde aldatıcı bilgiler vererek kandıran şüpheliler tespit edildi.Telefondan vatandaşlara çeşitli yönlendirmeler yaptıkları belirlenen şüphelilerin ayrıca e-ticaret faaliyetlerinde de satış yaptıkları ve sattıkları ürünleri alıcılarına teslim etmedikleri öğrenildi.61 mağdur vatandaştan 6 milyon 297 bin 431 lira menfaat temin ettikleri, 540 bin 117 liralık dolandırıcılık eyleminin de engellendiği tespit edildi. Özel Harekat polislerinin dahil olduğu operasyonda, 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. İHA'nın haberine göre, operasyon yapılan adreslerden Gaziosmanpaşa'da bulunan bir apartman dairesindeki şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.