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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! 'KKTC'nin tanınma zamanı gelmişti'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin KKTC'nin tanınmasına yönelik çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması gerektiğini Birleşmiş Milletler'de (BM) bütün dünyaya haykırdığını belirterek, "Biz bunu tanınma yolu ile yapacağız artık. KKTC'nin tanınma zamanı gelmiştir" dedi.

Ekleme: 10.11.2022 - 21:51 Güncelleme: 10.11.2022 - 21:59 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! 'KKTC'nin tanınma zamanı gelmişti'
TRT Haber yayınına katılan Oktay, Türkiye'nin, KKTC'nin tanınmasına yönelik çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki, 'Uluslararası toplumu Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz.' çağrısını hatırlatarak, 'Burada bizim duruşumuz son derece net. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısıyla da KKTC'ye yönelik politikalarımızda bir başka evreye gelmiş durumdayız.' dedi.

KKTC'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası çerçevesinde vazgeçilmez olduğunu söyleyen Oktay, 'Türkiye'nin güvenliğinin olmazsa olmaz şartıdır ama aynı şekilde KKTC'nin güvenliğinin de olmazsa olmaz şartıdır. Yani KKTC olmadan Türkiye, Türkiye olmadan KKTC'nin olmayacağı bir denklemden bahsediyoruz.' diye konuştu.

Oktay, Kıbrıs'ta Türk milletinin tüm çözüm planlarına 'evet' demesine rağmen bir sonuca ulaşılamadığını, artık tek çözümün egemen, eşit iki devlet yapısında bulunduğunu vurgulayarak, 'Cumhurbaşkanımız hep şunu söylemiştir; 'Dünya beşten büyüktür.' BM Güvenlik Konseyi'nin kendisine hayrı yok zaten. Biz de bunu söylüyoruz, 'beşten büyük' derken. Cumhurbaşkanımız da BM'den bütün dünyaya haykırmıştır. Biz bunu tanınma yolu ile yapacağız artık. KKTC'nin tanınma zamanı gelmiştir.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Semerkant'taki ana gündem başlıklarından birisinin KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü alması olacağını belirten Oktay, bu sonucu almayı arzuladıklarını kaydetti.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! 'KKTC'nin tanınma zamanı gelmişti'
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