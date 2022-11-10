Bitlis'te kuduz nedeniyle can veren çocuk toprağa verildi
Adilcevaz ilçesinde köpek saldırısına uğradıktan sonra kuduz teşhisi konulan 11 yaşındaki çocuk, gözyaşlarıyla defnedildi.
Başıboş köpekler can almaya devam ediyor...
Bir örneği daha Bitlis'te yaşanan olayda, 11 yaşındaki Mustafa Erçetin, köpek saldırısına uğradı.
Saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede 'kuduz' teşhisi konulan talihsiz çocuktan acı haber geldi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ertçetin, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde kuduz teşhisiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Erçetin'in cenazesi sabah ailesine teslim edildi.
Son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'dan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen cenaze, yakınları tarafından alınarak Adilcevaz Belediyesine ait cenaze aracıyla Göldüzü köyüne götürüldü.
Cansız beden, gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.