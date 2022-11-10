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Başkan Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi.

Başkan Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı
Ekleme: 10.11.2022 - 17:31 Güncelleme: 10.11.2022 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da, ülkenin en büyük devlet nişanı olan 'Yüksek Düzeyli İmam Buhari' Nişanı takdim edildi.

Başkan Erdoğan takdim sonrası, 'Milletim adına gösterilen teveccühe teşekkür ediyorum. Bu nişanı kardeşliğimizin sembolü olarak kabul ediyorum. Şevket Mirziyoyev'e nişan vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum. Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız ilişkilerimizi daha da ileri mertebelere taşıyacağımıza olan inancım tamdır.' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu Zirvesi çerçevesinde geldiği Semerkant'ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI İÇİN ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu Zirvesi çerçevesinde geldiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde temaslarına başladı. Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Semerkant'ta Başkan Erdoğan'ın da katılımı yarın başlayacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu Zirvesi'nde, İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın 20 yıllık yol haritasını oluşturan Vizyon Belgesi'nin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek Strateji Belgesi başta olmak üzere, TDT'nin işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak.

Başkan Erdoğan, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hedeflenen zirvede konuşma yapacak.

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Başkan Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı
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