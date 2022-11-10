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Avustralya'da camiye yapılan çirkin saldırının ardından yerel halktan İslam'a yoğun ilgi: En az beş kişi Müslüman oldu

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Gold Coast Camisi'ne geçtiğimiz günlerde yeşile boyanmış domuz kafası ve kalbi bırakıldı. Gold Coast Camisi Başkanı Hussin Goss, camiye yapılan İslamofobik saldırının ardından yerel halktan Müslüman olmak isteyen kişilerin sayısında artış yaşandığını duyurdu. Goss, camiye gelerek Müslüman olmak isteyen insanlara İslam'ı anlattığı ve şehadet getirdikleri anları Facebook hesabından paylaştı.

Ekleme: 10.11.2022 - 20:12 Güncelleme: 10.11.2022 - 20:13 / Editör: Ozge Selin
Avustralya'da camiye yapılan çirkin saldırının ardından yerel halktan İslam'a yoğun ilgi: En az beş kişi Müslüman oldu
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Gold Coast Camisi'ne 28 Ekim Cuma günü yeşile boyanmış domuz kafası ve kalbi bırakıldı. Büyük tepki çeken olayın ardından cami yetkilileri, gözaltına alınan 21 yaşındaki Avustralyalı kadına 'kasten zarar verme' suçlaması yerine Müslümanlara yönelik planlı nefret suçlaması yapılması gerektiğini söyledi.

CAMİYE PLANLI NEFRET SUÇU

Gold Coast Camisi Başkanı Hussin Goss, binlerce kişilik cemaati bulunan ibadethaneye yönelik saldırıya tepki gösterdi. Goss, 'Camimize, en kutsal günümüz olan cumada böyle bir saldırı yaparak 'Biz istediğimizi yaparız, sizin dininizi alaşağı edeceğiz' mesajı veriliyor. Saldırıda domuz kafası kullanılması, İslam'ın rengi olan yeşile boyanması ve olayın cuma günü gerçekleştirilmesi, bunun kasten zarar verme suçu değil planlı nefret suçu olduğunu gösteriyor.' açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili polise şikayette bulunduklarını ifade eden Goss, polisin saldırıyla ilgili bir kadının gözaltına alındığını bildirdiğini ve zanlının 'kasten zarar verme' suçlamasıyla, 11 Kasım'da mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

ŞEHADET GETİREREK MÜSLÜMAN OLDULAR

Gold Coast Camisi Başkanı Hussin Goss, camiye yapılan İslamofobik saldırının ardından , yerel halktan Müslüman olmak isteyen kişilerin sayısında artış yaşandığını duyurdu. Goss, camiye gelerek Müslüman olmak isteyen insanlara İslam'ı anlattığı ve şehadet getirdikleri anları Facebook hesabından paylaştı.
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