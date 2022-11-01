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Şehit yakını ve gazilere ödenen aylık miktar artırıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktar 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Ekleme: 1.11.2022 - 16:52 Güncelleme: 1.11.2022 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Şehit yakını ve gazilere ödenen aylık miktar artırıldı
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca (TŞYGDV), şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktar yüzde 53.84 artırılarak 2.600 TL'den 4.000 TL'ye çıkarıldı.

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyet Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde ve İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile Gazi ve malullere düzenli olarak aylık maddi destek sağlanıyor.

DESTEK ÖDEMELERİ ARTTI

Vakıf tarafından 26 Ekim 2022'de alınan kararla şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine aylık ödenen destek miktarı, 1 Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 2.600 TL'den 4.000 TL'ye yükseltildi. Yeni miktarlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplam 11 milyon 912 bin TL, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 384.000 bin TL ödeme yapıldı. Böylece Kasım 2022'de Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından hak sahibi şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına toplam 12 milyon 296 bin TL yatırılmış oldu.

ŞARTLI BAĞIŞLAR HAK SAHİPLERİNE AYLIK DÜZENLİ OLARAK YATIRILIYOR

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahipleri için toplanan ve Vakfın hesaplarına aktarılan şartlı bağışları, aylık ödemeler şeklinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyor. 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından toplanan ve Vakfın hesaplarına aktarılan meblağ, kamu sermayeli bankalarda nemalandırılarak, şehit yakınları ve gazilere aylık düzenli maddi destekte bulunuluyor.

Vakfın kurulduğu tarihten bu yana tüm hak sahiplerine 1 Kasım 2022'de yapılan Ödeme de dahil olmak üzere toplam 194.574,000,00 TL destek sağlandı. Vakfın banka hesaplarında 27 Ekim 2022 tarihi itibarıyla toplam 334.230.682,40 TL bulunuyor.

Vakıf maddi desteğin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle de Şehit yakınları ve gazilerin yanında yer alıyor. Şehit çocuklarına yönelik kültürel geziler ve sportif faaliyetler düzenleniyor.
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