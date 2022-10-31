Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni gaz merkezi açıklaması... 'Türkiye'de hızlıca kurabiliriz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Türkiye'ye gaz merkezini hızlıca inşa edebiliriz' ifadelerine yer verdi.Sözlerinin devamında ise Putin 'Avrupa ile birçok gaz kontratı imzalayabiliriz. Eminim bunu isteyen birçok ülke olacaktır.' dedi.Rus lider Putin, daha önce yaptığı açıklamada ise Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyastının Karadeniz üzerinden sağlanabileceğini bildirmiş ve Türkiye'yi bu kritik proje için 'üs' olarak işaret etmişti.PUTİN DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?13 Ekim 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi çerçevesinde yapılan ikili görüşme öncesi Putin Erdoğan'a, ''(Akkuyu) Nükleer Santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Avrupa'dan çok daha güvenli bir güzergâh haline geldi. Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz' demişti.'EN UYGUN YER NERESİYSE BU DAĞITIM MERKEZİNİ ORADA KURMUŞ OLACAĞIZ'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Avrupa için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi kurulabilir' sözleri hatırlatılarak, 'Türkiye'nin böyle bir projeye bakışı nasıl olur? Kimi uzmanlar projenin 'barış vanası' olabileceğine dair görüşler belirtmeye başladılar. Ukrayna'daki bu çatışmaların sona ermesinde ve daha istikrarlı bir bölge siyaseti inşa edilmesine böyle bir şeyin katkısı olabilir mi? Bir de son dönemde Putin, Türk Akımı'nın güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Hakikaten böyle bir endişe var mı, Türkiye'nin önlemleri neler?' sorusuna Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi:'İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya'dan (Gazprom Başkanı) Miller de bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı. Şimdi arkadaşlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle çalışmaya başlayacaklar. Güvenlik noktasında biz her türlü adımı atarken tabii ki burada da güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'