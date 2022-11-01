İsveç'i parmağında oynatan PKK'lı vekilden skandal sözler: Kimyasal silah suçlamasında bulundu

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı. Parlamentoda yapılan oylamada, muhafazakar Ilımlı Parti lideri 59 yaşındaki Ulf Kristersson başbakan olarak seçildi.Rusya-Ukrayna savaşyla birlikte panikleyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme taleplerinin ardından İsveç'in eski hükümetinin Başbakanı Magdalena Andersson ile arasının çok iyi olduğu bilindiği Amineh Kakabaveh'in arası bozulmuştu.Daha önce sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Kakabaveh, yine aynı mecradan Türkiye ile ilgili skandal sözlere yer verdi.Sosyal medya hesabı üzerinden verdiği kadın mücadelesinden bahseden Kakabaveh, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği ve Ukrayna'daki durum çerçevesinde sözde insanlık suçu işlediğini ifade etti.Aynı zamanda terör örgütü YPG sempatizanlığını açıkça gösteren Kakabaveh, Türkiye'nin YGP'ye karşı kimyasal silah kullandığına yönelik skandal açıklamalarda bulundu.Skandal iddianın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan ve tutuklanan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın söylemleri sonrası gelmesi dikkat çekti.Yeni hükümetin kurulmasından sonra Kakabaveh, Kristersson hükümetine seslenmişti.Kakabaveh artık İsveç'in en genç bakanlarından olan Romina Pourmokhtari'yi tebrik etti. Kakabaveh tebriklerinde Türkiye meselesine değinmişti.Bir önceki hükümeti eleştirdiğini ifade eden Kakabaveh, "Şimdi sen bir bakansın ve merak ediyorum. Türkiye'nin istediği isimleri verecek misin ve silah ihracatını durduracak mısın?" demişti.Başka paylaşımlarında ise Dışişleri Bakanı'na seslenen Kakabaveh, Bakan'ın Türkiye ile ilgili ne yapacağını merak ettiğine dikkat çekmişti.