Elleri kesilmiş halde bulunmuştu... 50 yıllık gizem çözüldü!

Takvim yaprakları 26 Temmuz 1974'ü gösteriyordu. 12 yaşındaki bir kız çocuğu, Massachusetts eyaletinin Provincetown kıyılarında havlayan bir köpeğin peşinde koşturuyodu. Köpek ise ters giden bir şeyler olduğunun farkındaydı. Race Point plajındaki kumulların arasında kimliği belirsiz bir kadının çürüyen cesedini bulan köpek, durmadan havlıyordu.Köpeğin peşinden koşan kız, ölü bir geyik olduğunu düşündüğü şeyi gördü. Ama çok geçmeden bunun bir insan vücudu olduğunu fark etti. Kalıntılar yoldan sadece birkaç metre uzakta ve böceklerle çevriliydi. Ayak izleri ve olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıkta lastik izleri vardı.Kurban, bir plaj battaniyesinin yarısı kaplıyordu ve yüzüstü yatırılmıştı. Herhangi bir mücadele belirtisi yoktu; polis, kadının katilini tanıdığını ya da öldüğünde uyuyor olabileceğini öne sürdü. Kafasında mavi bir bandana ve üzerinde bir çift kot pantolon vardı. Ayak tırnakları pembe ojeliydi. Her iki eli ve önkolu kesilmişti. 25 ila 40 yaşları arasında olduğu tahmin ediliyordu.Kadının, muhtemelen boğulma nedeniyle başı neredeyse kopmank üzereydi; kafasının bir tarafı muhtemelen askeri tip bir siper küreğiyle ezilmişti. Onu öldüren bu kafa travmasıydı. Ayrıca, muhtemelen ölüm sonrası cinsel saldırı belirtileri de vardı. Yapılan incelemerde kadının iki hafta önce ölmüş olabileceği belirlendi.Bazı polis yetkilileri kadının eksik dişleri, elleri ve ön kolu; katilin ya kurbanın ya da kendi kimliğini gizlemek yok ettiğini ileri sürdü. Ve cansız bedeni, Provincetown kıyılarında bulunduktan yaklaşık 50 yıl sonra, 'kum tepelerindeki kadın' cinayetinin kurbanının kimliği bulundu.Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, FBI Boston Sorumlu Özel Ajanı Joseph Bonavolonta, kurbanın adını açıkladı: Tennessee'den Ruth Marie Terry. Ajan Bonavolonta'ya göre, öldüğü sırada 37 yaşındaydı. FBI'a göre Terry, 26 Temmuz 1974'te Massachusetts, Provincetown'daki Cape Cod Ulusal Deniz Kıyısı'ndaki Race Point istasyonunun yaklaşık bir buçuk kilometre doğusundaki kum tepelerinde ölü bulundu.'Kum tepelerindeki kadın', araştırmacı soybilim kullanılarak tanımlandı. FBI'a göre, 'bu, faili meçhul cinayetler için yeni ipuçları üretebilecek ve bilinmeyen kurbanların belirlenmesine yardımcı olabilecek benzersiz bir yöntem'. Ajan Bonavolonta, cesedinin keşfedilmesinden bu yana geçen 48 yıl içinde, 'Pek çok araştırma ve bilimsel teknik, teknolojideki yeni gelişmeler sayesinde gelişti ya da yaratıldı' dedi. FBI ajanı, sözlerine şöyle devam etti:'Bu yöntemlerden biri Araştırmacı Soybilim ve çözülmemiş şiddet suçları için soruşturma ipuçları oluşturmak için DNA analizinin kullanımını geleneksel araştırmalar ve tarihsel kayıtlarla birleştirir. Geçen hafta FBI, bu korkunç vakanın soy kütüğü incelemesi yoluyla Ruth'un kimliğine ulaşmayı başardı.' FBI, Terry hakkında öğrendikleri bazı bilgileri paylaştı: Buna göre Terry, 1936 yılında, Tennessee'de doğdu. Evliydi, çocuğu vardı, kız kardeşi vardı. Ajan ayrıca Terry'nin California, Massachusetts ve Michigan ile bağları olduğunu bulduklarını söyledi Yetkililer 'kum tepelerindeki kadın' cinayetinde, kurbanın kimliğini belirlediklerine göre, artık cinayeti çözmeye odaklanacaklarını açıkladı. Ajan Bonavolonta, 'Müfettişler ve analistler dikkatlerini, onun hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve cinayetten kimin sorumlu olduğunu belirlemeye çevirecekler' dedi.