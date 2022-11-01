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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl diplomasisi' açıklaması! 'Süreci aşacağımıza inanıyoruz!'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tahıl koridorunun, Rusya’nın 'Çekildim ve iş birliği yapmayacağım' diye yaptığı anonstan sonra devam edip etmeyeceği konusunda çok sorular alıyoruz ama biz bu süreci aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl diplomasisi' açıklaması! 'Süreci aşacağımıza inanıyoruz!'
Ekleme: 1.11.2022 - 18:44 Güncelleme: 1.11.2022 - 18:45 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl diplomasisi' açıklaması! 'Süreci aşacağımıza inanıyoruz!'
Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, Rusya'nın tahıl koridorunu askıya alma kararıyla ilgili, "Tahıl koridorunun, Rusya'nın 'çekildim ve iş birliği yapmayacağım' diye yaptığı anonstan sonra devam edip etmeyeceği konusunda çok sorular alıyoruz. Ama biz bu süreci aşacağımıza inanıyoruz. Temaslarımız da zaten başladı bile. Milli Savunma Bakanımız, Rusya Savunma Bakanı, yine Ukrayna Savunma Bakanı ve Altyapı Bakanı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiler. Dün de Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim, Soçi'deydi. Bir taraftan Rusya'nın güvenlikle ilgili bazı taleplerini Hulusi Paşamıza ilettiler. Diğer taraftan Rusya'nın ihraç ettiği tahıl ve gübrenin önündeki engellerin halen devam ettiğini Lavrov bana söyledi. Bu konuyla ilgili genel sektere de bir mektup yazmışlar. Bugün mektubun bir kopyasını da gönderecekler. Zaten Genel Sekreter ve Birleşmiş Milletler ile bu süreci takip ediyoruz" dedi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖRÜŞMESİ OLACAK'

Çavuşoğlu, en başta mutabakata varıldığı gibi tahıl sevkiyatında şu anda yüklü gemilerde bir sıkıntı olmadığını ama sonrasında devam etmesi için sorunların aşılması gerektiğini vurgulayarak, "Yine mutabakata varıldığı gibi Rusya tahıl ve gübresinin önündeki engellerin kaldırılması için somut adımların atılması lazım. Her iki ülkenin ihraç ettiği ürünlere tüm dünyanın özellikle de gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ihtiyacı var. Biz Türkiye olarak bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da Putin ve Zelenski ile bir görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanı'mız bizzat bu konuyla ilgileniyor. Biz yoluna koyacağımıza inanıyoruz, bu herkesin yararına. Bir taraftan savaş devam ediyor. Maalesef üzüntü verici görüntüler devam ediyor. Ama iki ülke arasında esasen güven arttırıcı önlemler de oldu bizim de katkılarımızla. Tüm dünya insanlığını yakından ilgilendiren bir konu olduğu için biraz savaştan ayrı tutmak, işleyiş ile ilgili sorunlar varsa bunları da hep beraber aşmak lazım" diye konuştu.

'TEKNİK DÜZEYDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin gaz merkezi olması ile ilgili soruya da "Putin'in teklifinden sonra enerji bakanlarını görevlendirdiler Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Putin. Bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma neticesinde ne kadar talep var; Avrupa'da özellikle gaz merkezi ve ilave boru hatları da olabilir. İleride bu gaz piyasası oluştuktan sonra özellikle fiyatların belirlenmesi ve LNG yöntemi ile farklı ülkelere de gidebilir. Bununla ilgili şu anda teknik düzeyde enerji bakanlarımız arasında çalıma devam ediyor. Biz de özellikle Avrupa'da ne kadar talep olacak bu konuda da Dışişleri Bakanlığı olarak katkılarımızı yapıyoruz" yanıtını verdi.
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