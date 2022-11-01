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Antalya'da tüm zamanların en iyi ekim ayı rekoru

Antalya'ya ekim ayında gelen 1 milyon 716 bin 202 turist ile tüm zamanların en iyi ekim ayı rekoru kırıldı.

Ekleme: 1.11.2022 - 17:29 Güncelleme: 1.11.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da tüm zamanların en iyi ekim ayı rekoruTürkiye koronavirüs döneminin ardınan patlak veren savaşa rağmen turizmde iyi bir sezonu geride bırakıyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında kenti hava yolu ile ziyaret eden turist sayısı, 2021 yılına göre yüzde 48 artarak, 12 milyon 743 bin 295 oldu.

Satışlar son iki yılı geride bıraktı
Antalya'da 2022'nin turizm verileri, 2020 ve 2021 yıllarının 10 aylık döneminde kenti hava yolu ile ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. 2020 yılı aynı dönemde 3 milyon 272 bin 171, 2021 yılında 8 milyon 615 bin 637 olmak üzere, 2 yılın 10 aylık toplamında 11 milyon 887 bin 808 rakamına ulaşılmıştı.

En iyi ekim ayı rekoru
Antalya turizmindeki artış, ekim ayında da sürdü. Kenti 2021 yılının 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında 1 milyon 599 bin 353 kişi ziyaret ederken, 2022 yılı Ekim ayında bu rakam 1 milyon 716 bin 202 kişi oldu.

Geçen yılın ekim ayına göre yüzde 7 artış yaşandı. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılının Ekim ayında ise Antalya'yı 1 milyon 686 bin 529 kişi ziyaret etmişti. Bu rakam ile birlikte Antalya'ya hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından tüm zamanların en iyi ekim ayı gerçekleşmiş oldu.

Rusya ilk sıraya yerleşti
10 aylık dönemde Antalya'ya en çok turistin geldiği ülke Rusya Federasyonu oldu. Geçen yıl aynı dönemde 3,5 milyona yakın Rus turistin geldiği Antalya'da, bu yıl ise yüzde 22'lik düşüş yaşandı.

Rusya'dan ekim ayı sonu itibarıyla gelen turist sayısı 2 milyon 826 bin olurken, yüzde 23,15'lik pay ile de en çok turistin geldiği ülke oldu.

İkinci sırada ise geçen yıl 1 milyon 164 bin turistin geldiği Almanya'dan, bu yıl yüzde 129'luk artışla 2 milyon 670 bin turist geldi. Almanların payı ise yüzde 21,88 oldu.

Antalya'nın en kalabalık misafir grupları
Antalya'ya en çok turistin geldiği diğer ülkeler şöyle sıralandı; İngiltere 1 milyon 88 bin, Polonya 744 bin, Hollanda 434 bin, Kazakistan 347 bin, Romanya 288 bin, İsrail 258 bin, Çekya 219 bin, Danimarka 207 bin, Litvanya 203 bin, Belçika 182 bin, İsveç 181 bin, Moldova 162 bin, İsviçre 156 bin, Slovakya 154 bin, Fransa 144 bin, Ukrayna 129 bin, İran 126 bin, Avusturya 124 bin, Beyaz Rusya 118 bin, Norveç 106 bin, Macaristan 100 bin.
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