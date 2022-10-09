FOX TV’nin cahilliğine muhtarlar başkanından büyük tepki: Muhtarları yalanlarına alet etmesinler! FOX’ TV'yi kınıyoruz!

FOX TV'de yayınlanan 'Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi' programında muhtarların nüfus kaydında yabancıları usulsüz kaydettiğine dair asılsız bir yayına imza attı. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, FOX'un muhtarları hedef alan yayınıyla ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.'FOX TV'DEKİ PROGRAMDA MUHTARLAR TÖHMET ALTINDA BIRAKILDI'Aktürk ilk olarak, 'FOX TV'de yayınlanan 'Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi' programında yabancılardan 10'dan fazla kişinin aynı adreste çıktığını belirterek muhtarlar sorumlu tutuldu, muhtarlar suçlandı. Hâlbuki 5490 sayılı kanunla muhtarların ikametgâhlarla bir ilgisi artık bulunmuyor. Muhtarlar kayıt yapmıyor. Kayıtları Nüfus Müdürlükleri yapıyor ve adreslerde de muhtar ne kayıt yapabiliyor ne de silebiliyor. Öyle bir yetkisi yok! Yetki alanımızda olmamasına rağmen FOX TV'deki programda muhtarlar töhmet altında bırakıldı' ifadelerini kullandı.'FOX TV BİR ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİ'Aktürk, FOX TV'nin bir algı operasyonuna giriştiğini ifade ederek, 'Sorumlu olarak muhtarları gösterdiler. Muhtarların hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi alanımızın dışındadır. Hatta adreste eğer oturmayan bir kişi tespit edebilirse muhtar ekrandan Nüfusa gönderiyor, Nüfus Müdürlüğü tahkikatını yapıp ona göre işlem yapıyor. Yine muhtarın dışında karar veriliyor. FOX TV bir algı operasyonuna girişti. Biz siyaset üstü bir kurumuz, muhtarlar devletin yolunda gitmek için milletine hizmet etmek için seçilir. Onun haricinde bir görevi yoktur' diye konuştu.'İDDİALARI YALAN! KİMSE MUHTARLAR ÜZERİNDEN EMELLERİNE ULAŞMAYA KALKMASIN'FOX'un yalan ifadeler kullandığının altını çizen Aktürk, 'İddiaları yalan. Kimse muhtarlar üzerinden emellerine ulaşmaya kalkmasın. Buna zaten müsaade etmeyiz. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu sıradan bir dernek değil, kamu yararına bir oluşumuz biz. Konfederasyonumuz yedi bölgeye bağlı, toplam Türkiye genelinde 12 federasyonuz ve bütün bölgelere hitap ediyoruz' şeklinde konuştu.'YALANLIYORUZ. 2006'DA KANUN DEĞİŞTİ. 2006'DAN BERİ MUHTARLAR KAYIT YAPMIYOR!'FOX TV'de söz edildiği gibi muhtarlar tarafından yabancıların aynı adrese kayıt etme gibi bir durumun olmadığını ifade eden Aktürk, 'Muhtarların bu tür kayıtlarla ne yetkisi vardır ne faaliyeti vardır. Asla böyle bir faaliyet yoktur. Muhtarların faaliyeti oldukları şey mahallelere hizmet etmektir. Hizmet biriminde bu tür sansasyonel olaylara yer vermeyeceğiz, böyle bir şey görevimiz değildir. FOX'un iddialarını yalanlıyoruz. Bu yayını yapanlar 5490 sayılı kanunu çok iyi okusunlar. Bu değişiklik 2006 yılında değişti. 2006'dan beri muhtarlar kayıt yapmıyor zaten' dedi.'DÜZELTMELERİNİ İSTEDİK, AKSİ HALDE HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIMIZI İLETTİK'Aktürk son söz olarak 'Muhtarları hem yalana hem de siyasete alet etmesinler' diyoruz. Muhtarın yolu devletin yoludur. Biz FOX TV'ye kınama yazısını gönderdik, tekzip yolladık, düzeltmelerini istedik. Aksi halde hukuki süreci başlatacağımızı ilettik' ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.'HAKSIZ İTHAMLARA MARUZ BIRAKILMIŞIZDIR'Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ayrıca konfederasyonun sosyal medya hesabından 'Bu sabah FOX TV'de yayınlanan 'Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi' programında muhtarlarla ilgili yanlış bilgiler verilmiş, görev tanımımızda olmayan, Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılan nüfus kaydı ile ilgili haksız ithamlara maruz bırakılmışızdır. Konuyla ilgili FOX TV yetkilileri ile temas kurulmuş olup, camiamızla ilgili yol açtıkları bilgi kirliliğinin düzeltilmesi talebimiz iletilmiştir. Haber yapmadan önce araştırıp halkımıza doğru bilgi verilmesi her şeyden önce basın meslek ettiğini de ihlaldir. Söz konusu TV kanalını verdikleri yanlış bilgi ve camiamızı töhmet altında bıraktıkları için kınıyor en kısa zamanda hatanın düzeltilmesini umuyoruz' ifadeleri de kullanıldı.