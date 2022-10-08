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Zelenskiy’den BBC’ye şok açıklama: Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hem sahada hem de masada şiddetle sürüyor. Son zamanlarda Rusya lideri Putin’in sıkça nükleer silah kullanma tehditlerini dile getirmesi dünyada büyük bir korku dalgasına neden oldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama ise tabiri caizse gündemde bomba etkisi yarattı.

Ekleme: 8.10.2022 - 10:28 Güncelleme: 8.10.2022 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son zamanlarda dünyayı defalarca nükleer silah kullanmakla tehdit etti.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası atarak bir 'emsal' oluşturduğunu da ifade etti.

Analistler bu ihtimalin son derece olası olmadığını düşünüyor. Batılı yetkililer ise tehditleri ciddiye alıyor ve Rusya'yı, savaş alanında daha küçük, taktik bir nükleer silah kullanmaya hazırlanabileceğine dair herhangi bir işaret için yakından takip ediyor.


BİDEN: PUTİN ŞAKA YAPMIYOR

ABD Başkanı Joe Biden da benzer şekilde Putin'in bu tür tehditler hakkında 'şaka yapmadığına' inandığını söyledi. Hatta Biden, geçtiğimiz günkü konuşmasında yaşanacak nükleer bir felaketin dünyaya ‘kıyameti’ yaşatacağını ve insanlığın 1962’den beri (Küba füze krizi) böyle bir tehlikeye en çok şu anda yaklaştığının altını çizdi.


ZELENSKİY:RUS HALKINI HAZIRLIYOR

Ukrayna lideri Zelenskiy de Rusya'nın kendi halkını nükleer bir saldırıya hazırlamaya başladığını söylüyor ancak Putin'in henüz bunu yapmaya hazır olmadığını da sözlerine ekliyor.

BBC'ye konuşan Volodimir Zelenskiy, bu tür hazırlıkların 'çok tehlikeli' olduğunun altını çizdi. Ancak Rusya'nın nükleer silah kullanıp kullanmama konusunda bir karar verdiğini düşünmediğini de ifade etti.

'KONUŞMAK BİLE TEHLİKELİ'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rus hükümetinin nükleer silah kullanmanın temellerini attığını söyledi ve bu tür silahların kullanılıp kullanılmaması konusunda bir karar verildiğini düşünmediğini, ancak bunun hakkında konuşmanın bile 'tehlikeli' olduğunu da sözlerine ekledi.

'İLHAK EDİLEN TOPRAKLAR GERİ ALINDI'

Zelenskiy, Rusya'nın bir hafta önce Moskova tarafından ilhak edilen toprakları geri aldığı Ukrayna'nın karşı saldırısının ardından Rus güçlerinin geri çekildiği Ukrayna'da bir nükleer saldırı için 'toplumunu hazırlamaya' başladığını söyledi.

Zelenskiy, nükleer savaş ihtimali hakkında “Bu çok tehlikeli” diyerek hem Rusya’yı hem de dünyayı uyardı.

"BATIYI VAZGEÇİRMEK İÇİN YAPIYORLAR"

Ukrayna lideri bu tür endişeleri paylaştığını belirtmekle birlikte, bunun Batılı ulusların Ukrayna'yı destekleme konusunda iki kez düşünmelerini sağlamak için tasarlanmış bir Rus tehdidi olduğunu ve bu konuda kaderci olmak için bir sebep olmadığını da belirtti.

Zelenskiy “Bunu yapmaya, kullanmaya hazır değiller. Ama iletişim kurmaya başlarlar. Kullanıp kullanmayacaklarını kendileri de bilmiyorlar” dedi ve ekledi “Bence bunun hakkında konuşmak bile tehlikeli.”

Zelenskiy, Rusya'nın mart ayı başlarında işgal ettiği Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralindeki eylemleriyle zaten dünyayı tehdit ettiğini söyledi.
Zelenskiy’den BBC’ye şok açıklama: Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor
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