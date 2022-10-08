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Beyaz Gazete
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MHP Lideri Bahçeli'den anayasa açıklaması! Parti olarak destek vereceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Başörtüsünün yeniden tartışılması üzücü olmuştur." diyen Bahçeli, "Başörtüsü için gerçekleştirilen anayasa değişikliğine parti olarak destek vereceğiz." açıklamasını yaptı

Ekleme: 8.10.2022 - 14:06 Güncelleme: 8.10.2022 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Daha önce başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması, bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından üzücü olmuştur.

"HAYIRLI BİR TEŞEBBÜS DESTEK OLACAĞIZ"

Bugünkü TBMM'de Cumhur İttifakı'nın oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin TBMM'ye Anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elden gayreti gösterecek.

Bu gayretin çerçevesinde de mecliste oluşan bütün siyasi partilerin bu hayırlı bir teşebbüsü ortaya koymuş olan Cumhurbaşkanımıza da onun yönetimini de saygı duyarak destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu belirtirim.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Şu an için Türkiye'nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6 masalı siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları yanlış bir davranıştır."
MHP Lideri Bahçeli'den anayasa açıklaması! Parti olarak destek vereceğiz
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