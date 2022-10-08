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Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Sosyal medya platformu Facebook'la ilgili korkutan bir açıklama geldi. Bloomberg'de yer alan haberlere göre Facebook'un 1 milyon kullanıcısına "Şifrelerinin tehlikede olduğu" uyarısı gitti. Kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atan Android ve iOS uygulamalarının olduğunu belirten Meta Platforms'un açıklaması, endişeye neden oldu.

Ekleme: 8.10.2022 - 13:20 Güncelleme: 8.10.2022 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede
ABD merkezli sosyal medya devi Facebook'un 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede olabilir. ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'in haberine göre Meta Platforms, kullanıcıları için uyarı mesajı yayınladı.

Bloomberg'e göre Facebook'un çatı kuruluşu Meta Platforms, Facebook'un 1 milyon kullanıcısını çalınan kullanıcı şifreleri ve isimleri konusunda uyardı.

Şirket, duyurusunda güvenlik riski yaratabilecek 400'den fazla Android ve iOS uygulaması bulunduğunu belirtti.

Aralarında oyunlar, fotoğraf editleme ve benzer uygulamaların da bulunduğu birçok uygulamada kullanıcıların verilerinin çalınma riski olduğunu söyleyen Meta, 'Yaklaşık 1 milyon Facebook kullanıcısını Apple ve Alphabet'in yazılım mağazalarından indirdiği uygulamalar sebebiyle güvenlik riski oluşturduğu konusunda uyaracağız. Bu kullanıcıların kullanıcı adları ve şifrelerinin çalınmış olma ihtimali var' açıklamasını yaptı.

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede
Yapılan açıklamada, '400'den fazla tehlikeli Android ve iOS uygulaması bulduk. Bunlar, kullanım için Facebook şifrelerini istiyor. Bu konuyu Apple ve Google'a ilettik' ifadeleri kullanıldı.

Apple ise, riskli olduğu belirtilen 400 uygulamanın 45'inin kendi platformlarında olduğunu ve kaldırıldığını açıkladı. Google ise bütün uygulamaları kaldırma kararı alındığını belirtti.

Meta Platforms'un küresel tehditlerle mücadeleden sorumlu direktörü David Agranovich, 'Siber suçlular bu uygulamaların ne kadar popüler olduğunu biliyor ve insanların bilgilerini ve hesaplarını çalmak için benzerlerini yaratıyorlar.' açıklamasında bulundu.

Agranovich 'Eğer bir uygulama gerçek olamayacak kadar iyiyse, mesela diğer sosyal medya platformlarından çok daha farklı özellikler sunuyorsa dikkatli olmak gerek. Facebook şifreleri çalınmış olma ihtimali olan 1 milyon kişinin hepsinin şifre ve kimlikleri çalınmış olmayabilir' ifadelerini kullandı.
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