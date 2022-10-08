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Hüsnü Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Oy için türbana özgürlük çıkaramazsın, çıkar da görelim

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla birlikte başlayan tartışmalar gündemde yerini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bir tepki de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan geldi. CHP'nin başörtüsü ile ilgili kanun önerisine tepki gösteren Bozkurt, "Aman bize oy verecekler diye sen türbana özgürlük çıkartamazsın" dedi.

Hüsnü Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Oy için türbana özgürlük çıkaramazsın, çıkar da görelim
Ekleme: 8.10.2022 - 14:50 Güncelleme: 8.10.2022 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Hüsnü Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Oy için türbana özgürlük çıkaramazsın, çıkar da görelim
ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, 32 yıl önce bombalı saldırıda hayatını kaybeden Bahriye Üçok'u anma programında konuştu. Başkan Bozkurt, "Hepimize Cumhuriyetin kurucularından miras bir görev var. Bazılarımız bu görevin farkında değil. Şu parti de bu parti de siyaset yapıyor. Cumhuriyet dünyada eşi benzeri olan bir devlet değildir. Aman bize oy verecekler, aman efendim bize oy vermezler. Anayasanın 24. maddesi orada durduğu sürece sen türbana özgürlük için yasa çıkaramazsın, çıkar da görelim. Kimse bu kimseye herkes dahil devletin herhangi bir kanunu din kurallarına bağlayamaz. Bunu şiddetle reddediyorum" diye konuştu.

Başkan Bozkurt, "Şimdi böyle bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının bu önerisi ve sunulan yasa teklifinin ben anayasayla uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şeyin anayasa haline getirilmesi çok daha vahimdir. Çünkü anayasamız da zaten güvence altındadır. Böyle bir güvenceye gereksinim de yok. Dolayısıyla bu insanların inançlarıyla oynamamak lazım. Laik demokratik, sosyal hukuk devletini bütün kurallarıyla işletirsek kimsenin yok başını örttüm yok başını açtım diye endişe etmesine gerek olmaz" ifadelerini kullandı.
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