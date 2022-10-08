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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret ederek taleplerini iletti.

Ekleme: 8.10.2022 - 12:41 Güncelleme: 8.10.2022 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti
HAK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Arslan, Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücretinin 17 liradan 55 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin, belediyeler ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerin günlük yemek ücretlerine de yansıtılmasını istedi.

Belediyeler ve belediye şirketlerinde toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde yaşanan uyuşmazlıkların giderilmesi taleplerini de Bilgin'e aktaran Arslan, taleplerinin karşılanmasına ilişkin desteğinden dolayı tüm belediye ve belediye şirketlerinde çalışanlar adına Bilgin'e teşekkür etti.
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