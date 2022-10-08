Bakan Çavuşoğlu Strazburg’a gidiyor... Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sınamalar konuşulacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere yarın Strazburg’a gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere 9 Ekim 2022 tarihinde Strazburg'u ziyaret edecektir.



AKPM Başkanı Tiny Kox'un daveti üzerine ve önceki AKPM Başkanlarının iştirakiyle düzenlenecek toplantıda, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalar ile Avrupa Konseyi'nin geleceği hakkında gayri resmi görüşmelerde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.