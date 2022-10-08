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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var o da masayı dağıtmak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, altılı masayı eleştirerek, "Başardıkları tek şey var, o da masayı dağıtmayı çok iyi biliyorlar. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak adayımızı açıkladık. Altılı masada ise bir türlü açıklayamıyorlar. Bence seçimden sonra adaylarını açıklayacaklar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var o da masayı dağıtmak
Ekleme: 8.10.2022 - 01:26 Güncelleme: 8.10.2022 - 01:46 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var o da masayı dağıtmak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde partisinin 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye' programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Gençliğin sadece yaştan ve sayılardan ibaret olmadığını söyleyen Çelik, 'Önemli olan gençliğin sahip olduğu duruştur. O da zorlukları gördüğü zaman yılmamak, engelleri gördüğü zaman korkmamak. Bu açıdan bakıldığında AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır.' diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var o da masayı dağıtmak

Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye' kampanyasının siyasi hayatlarının en önemli kampanyalarından biri olduğunu dile getirerek, '2023 yılında seçim gerçekleştireceğiz. Göz bebeğimiz olan Cumhuriyet'imiz yüzüncü yaşına basacak. Cumhuriyet yaş aldıkça gençleşiyor. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbalimizi gençlere emanet etti. Tabii ki Cumhuriyet, Türkiye'de yaşayan herkesin ortak değeridir, hepimizin ortak geleceğini temsil ediyor ama Cumhuriyet en çok gençlerindir, en çok gençliğe aittir.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var o da masayı dağıtmak

AK Parti'nin 20 yıl boyunca yaptığı yatırımlarla Türkiye'yi Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazırladığını vurgulayan Çelik, 'Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapılan çalışmalar, insanımızın hayatını iyileştirmek, Türkiye'yi geçmişteki yüklerinden kurtarmak, aynı zamanda da Türkiye'yi büyük bir yüzyıla hazırlamak içindi. Demokrasiyle, reformlarla, özgürlüklerle, vesayetle mücadeleyle, büyük bir öz güven inşasıyla ortaya çıkan bu siyasi tablo en sonunda 2023'e erişti.' dedi.

Çelik, muhalefetin, 'Demokrasi getireceğiz, Türkiye'yi şöyle büyüteceğiz' şeklinde beyanlarda bulunduğunu belirterek, 'Bunlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin zaten gerçekleştirdiği şeyleri gerçekleştirecekmiş gibi konuşuyorlar. Olan bitenden haberleri yok.' diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var o da masayı dağıtmak

Muhalefetin en çok gençleri kandırmaya çalıştığını ancak gençlerin her seferinde istikrardan, Türkiye'nin büyümesinden ve eser siyasetinden yana tavır koyarak muhalefete gerekli dersi verdiğini söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

'2023, gençlerin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan statükocu siyasetçilere vereceği en önemli ders olarak tarihe geçecek. Bunlar artık siyaset sahnesinden tamamen silinecekler. Cumhurbaşkanı'mız, Yunanistan'a karşı 'Mavi Vatan konusunda taviz vermeyiz. Sakın bir yanlış yapmayın.' diyor. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine sahip çıkıyor. Bunlar hemen Yunanistan'ın tezini destekleyen bir tavır ortaya koyuyorlar. 'Mavi Vatan demek Türkiye'yi dünyada zor duruma düşürür.' diyorlar. Türkiye'nin karşısında kim varsa ona destek vermeye kalkıyorlar. Bunların pusulası yok. Bunların bir istikameti yok. Bunların işi, pusulayı bozmaktan ibaret. Geçmişte bize bu SİHA'ları, İHA'ları yaptırmadılar. Çanakkale Köprüsü gibi bu büyük eserleri engellediler.'

Çelik, 'Altılı masanın başardığı tek şey var, o da masayı dağıtmayı çok iyi biliyorlar. Sürekli olarak masayı dağıtıyorlar. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak adayımızı açıkladık. 6'lı masada ise bir türlü açıklayamıyorlar. Bence seçimden sonra adaylarını açıklayacaklar. Seçimden sonra duyacağız adaylarının kim olacağını.' dedi.

Öte yandan, program alanına gelişi sırasında gençler tarafından meşalelerle karşılanan Çelik, alandaki bir mısır arabasından gençlere patlamış mısır dağıttı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var o da masayı dağıtmak
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