Yerli üretim İMECE ve TÜRKSAT 6A uydusu Cumhuriyet'in 100'üncü yılında fırlatılacak

TÜBİTAK'tan, Dünya Uzay Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2001 yılında başlayan yerli uydu üretiminin başarıyla sürdüğü, iki uydu için de projede son aşama olan 'uçuş modeli testleri'nin devam ettiği belirtildi.TÜBİTAK'ın Türkiye'nin uydu tarihini yazmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, ilk uydu BİLSAT'ın yurt dışında bir firmayla TÜBİTAK UZAY tarafından teknoloji transferi yoluyla üretildiği kaydedildi.Açıklamada, 2003'te yörüngede yerini alan ilk elektro-optik yer gözlem uydusu BİLSAT'ın 3 yıl hizmet ettiği hatırlatılarak, şu bilgiye yer verildi:RASAT uydusu ile edinilen tecrübeyle GÖKTÜRK-2 Projesi'nin başlatıldığı ifade edilen açıklamada, GÖKTÜRK-2'nin aktif olarak yörüngede görevine devam ettiği bildirildi.Açıklamada, milli ve yerli olarak gerçekleştirilen bu iki uydu projesinin, Türkiye'nin uzay alanında farkındalığının artmasına çok büyük katkı sağladığına ve yeni uydu projelerinin önünü açtığına dikkati çekilerek,ifadelerine yer verildi.TÜRKSAT 6A uydusunun da TÜBİTAK UZAY önderliğinde TUSAŞ, ASELSAN ve C-Tech ortaklığıyla üretildiği belirtilen açıklamada, 15 yıl tasarım ömrü olan uydunun da 2023 yılında yörüngesine fırlatılmasının hedeflendiği aktarıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'ün gökbilim ve uzay açısından çok önemli ve heyecanlı bir yıl olacağını belirtti.TÜBİTAK'ın koordinasyonunda iki uydunun uzaya fırlatılacağını kaydeden Mandal,ifadelerini kullandı.2023'ün Türkiye'nin artık 'Uzayda varım' dediği bir yıl olacağını vurgulayan Mandal,değerlendirmesinde bulundu.