Twitter'a yeni özellik: Parasını ver tweet'ini düzelt

Sosyal medya devi Twitter, aylık “Twitter Blue” aboneliği için 4,99 dolar (yaklaşık 90 lira) ödeyen ABD'li kullanıcılara yeni “Düzenle” (Edit) düğmesini sunmaya başladı. Böylelikle, ABD'deki kullanıcılar artık, paylaşımdan sonraki 30 dakika içinde tweet'lerini beş defaya kadar değiştirebilecekler.

ABD'deki Twitter kullanıcıları, platformun aylık 4,99 dolarlık (yaklaşık 90 lira) Twitter Blue aboneliğine üye olduklarında tweetlerini düzenleme imkanına kavuştu.



Düzenlenen tweet'ler, gönderi en son düzenlendiğinde, yanlarında bir simge ve zaman sembolüyle görünecek ve diğer kullanıcılar paylaşımın düzenleme geçmişini görebilecek.



Ancak, düzenleme seçeneği yalnızca tweet'ler için kullanıldığından, retweetler, yanıtlar ve ileti dizileri gibi diğer gönderiler için geçerli olmayacak.



Özelliği deneyen NBC'nin teknoloji muhabiri Ben Collins, kullanıcıların tweet'lerini birden fazla kez düzenleyebileceklerini resmi hesabından duyurdu.



Twitter'dan yapılan açıklamada ise tweet'lerin 5 defaya kadar düzenlenebileceğini açıkladı.



Bununla birlikte “Düzenle” düğmesi, Twitter kullanıcıları tarafından her zaman aranan bir özellik oldu.



Bazı kullanıcılar ise bu özelliğin bir tweet’in viral hale gelmesinin ardından değiştirmesine izin vererek yanlış bilgi yaymak için kullanılabileceğinden endişeleniyor.



Ancak Twitter, düzenlenmemiş sürümü görme seçeneğinin yanlış bilgilerin paylaşılmasını engelleyeceğini açıkladı.



Washington Post’a konuşan SocialProof Security CEO'su Rachel Tobac, düzenlenen tweetlerin Twitter'da nasıl hasara yol açabileceği konusunda şöyle bir örnel verdi:



“Birisi, sansasyonel kişileri seçipi 'Bu iki ünlü flört etmeye başladı' yazan bir tweet atacak. Ardından bu paylaşım viral olacak. On beş ila 20 dakika bu bir kripto dolandırıcılığına veya kimlik avına dönüşen bir bağlantıya değiştirilecek” dedi.