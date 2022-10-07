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Türkiye ile Gürcistan yeni zırhlı personel araçları için anlaştı

Gürcistan Savunma Kuvvetleri Türkiye ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'den NATO standartlarında yeni zırhlı personel araçları için anlaşıldı.

Ekleme: 7.10.2022 - 17:15 Güncelleme: 7.10.2022 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ile Gürcistan yeni zırhlı personel araçları için anlaştı
Gürcistan Savunma Kuvvetleri Türkiye ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'den NATO standartlarında yeni zırhlı personel araçları için anlaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bağlısı ASFAT ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasında bugün imzalar atıldı. Görüşme çerçevesinde, anlaşmaya istinaden Gürcistan Savunma Kuvvetleri yeni, yüksek kapasiteli zırhlı personel taşıyıcı araçlar teslim alacak. Söz konusu zırhlı personel araçları, donanım ve alt sistemleri ile NATO standartlarına uygun bir şekilde hazırlanacak. Gürcistan Savunma Kuvvetleri'nin belirtilen zırhlı personel araçlarıyla donatılması, Gürcistan'ın savunmasının güçlendirilmesine/geliştirilmesine yardımcı olacak ve Türkiye ile Gürcistan arasındaki işbirliğinin güçlenmesine büyük katkıda bulunacak.
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