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Türk Tabipleri Birliği'nden doktora saldıran CHP'li Ethem Karakoç'a tek kelime tepki gelmedi

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısını darp etti. Olaya ait görüntüler büyük tepki çekerken Türk Tabipleri Birliği'nden skandal görüntülere hiçbir tepki gelmedi. Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan TTB, CHP'li Ethem Karakoç'un sağlık çalışanına saldırdığı görüntüler karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Türk Tabipleri Birliği'nden doktora saldıran CHP'li Ethem Karakoç'a tek kelime tepki gelmedi
Ekleme: 7.10.2022 - 16:22 Güncelleme: 7.10.2022 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Türk Tabipleri Birliği'nden doktora saldıran CHP'li Ethem Karakoç'a tek kelime tepki gelmedi
CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, geçtiğimiz gün kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısına hakaret ederek saldırdı.

Hayatını kaybeden abisi için koridorda bekleyen CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, bu sırada gelen Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan’a tepki gösterdi.

Ethem Karakoç, "Ben senden sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırırken, o esnada arkadan gelen kardeşi Yusuf Karakoç da başhekim yardımcısı Kalkan’a saldırarak darp etti.

Başhekim yardımcısını araya giren vatandaşlar kurtarırken o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısına hakaret ederek saldırdı.

TTB SALDIRGAN CHP'Lİ OLUNCA TEK KELİME ETMEDİ
Başhekim Yardımcısına saldırı görüntüleri büyük tepki çekerken Türk Tabipleri Birliği'nden skandal görüntülere hiçbir tepki gelmedi. Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan TTB, CHP'li Ethem Karakoç'un sağlık çalışanına saldırdığı anlara ilişkin tek kelime etmedi.
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Türk Tabipleri Birliği'nden doktora saldıran CHP'li Ethem Karakoç'a tek kelime tepki gelmedi
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