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Tenzile Erdoğan'ın vefatının 11. yıl dönümü! Komşuları Tenzile Erdoğan'ı anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının üzerinden 11 yıl geçti. Komşuları, Tenzile Erdoğan'a olan özlemlerini bu sözlerle ifade etti.

Ekleme: 7.10.2022 - 15:59 Güncelleme: 7.10.2022 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Tenzile Erdoğan'ın vefatının 11. yıl dönümü! Komşuları Tenzile Erdoğan'ı anlattı
7 Ekim 2011 tarihinde, 88 yaşında hayata gözlerini yuman Tenzile Erdoğan, vefatının 11. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediliyor. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından binlerce müminin son yolculuğuna dualarla uğurladığı Tenzile Erdoğan'ın kabri İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet'te bulunuyor. Tenzile Erdoğan'ın ismi, ülke genelindeki birçok İmam Hatip okulu, eğitim ve sağlık merkezinde yaşatılıyor.

KOMŞULARI TENZİLE ERDOĞAN'I ANLATTI
A Haber ekranlarına özel açıklamalarda bulunan komşuları da Tenzile Erdoğan'a duydukları özlemi anlattı. Bir komşusu Erdoğan'la ilgili anısını şu sözlerle ifade etti. 'Pazara gidiyorum diyerek korumalarını atlatıp komşularının yanına gelirdi. Anneme de, 'yoruldum da, hep korumalar peşimde' demiş.'

Bir başka komuşusu ise Tenzile Erdoğan'ın mahalleye her gelişinde bakkalına uğradığını, sohbet muhabbet ettiğini dile getirdi.

İşte uzun süre Kasımpaşa'da oturan Tenzile Erdoğan'ın komşuları ile olan anıları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
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