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Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

Ekleme: 7.10.2022 - 17:38 Güncelleme: 7.10.2022 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 3 bin 741 sentetik uyuşturucu hap, 26 bin 460 lira para, 4 cep telefonu ve 4 SİM kart ele geçirildi.

Şüpheliler M.B. ve V.T. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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