Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 Ekim'de yaşanan kadına şiddet olayında yeni bir gelişme yaşandı.Geçtiğimiz günlerde, ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün evine balkondan girerek 6 yerinden bıçaklayan saldırgan Naci Türk, olayın ardından kayıplara karışmıştı.Sesleri duyan komşularının ihbarının ardından hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınmıştı.Ordu da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca operasyonla yakalandı #1Öte yandan ekipler saldırgan kocanın, 11 Nisan'da dini nikahlı eşi Özür Temiz'in ölümüne ilişkin arandığını belirledi.Bunun üzerine geniş çaplı çalışma başlatılırken şahsın bulunması için özel ekip de kurulmuştu.Dere kenarında yakalandıDHA'nın aktarımına göre; Türk'ün bölgedeki Curi Deresi kenarında olduğu ihbarını alan ekipler, polis ve jandarmanın ortak yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.