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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı.

Ekleme: 7.10.2022 - 18:26 Güncelleme: 7.10.2022 - 18:27 / Editör: Ozge Selin
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hazreti Muhammed'in miladi 571 yılında dünyaya teşrif buyurarak beşeriyetin ufkunda ilahi vahyin sıcaklığıyla bir çığır açtığını ifade etti.

Hazreti Muhammed'in, cehaletin, putperestliğin, zulmün hakim olduğu bir dönemde akıl, ahlak, adalet, hoşgörü, merhamet ve hidayet çağrısıyla İslam'ın meşalesini yaktığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"İki cihan serveri Efendimiz hakkın ve hakikatin tebliğiyle çorak gönülleri yeşertti, solmuş umutları yükseltti, sıkılı yumrukları araladı, barış ve kardeşliğe vurulan kilitleri açtı. Rahmet sıcaklığıyla insanlığı kucakladı, karanlıkları çağlar üstü mesajlarıyla aydınlattı.

Hazreti Peygamber'in yeryüzünü şereflendirmesinin 1451. yıl dönümünde idrak ettiğimiz Mevlid Kandili'mizin aziz Türk milletine, Türk-İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, saadet, selamet ve esenlik nasip etmesini niyaz ediyor, dualarımız kabul, kandilimiz mübarek olsun diyorum."
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