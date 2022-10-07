Mansur Yavaş’tan, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren karara veto

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin veto kararını eleştirdi ve 'Bu meclisin iradesine saygısızlıktır' dedi.Turgut Altınok, şunları söyledi:'Sayın Mansur Yavaş, diğer illerdeki su fiyatlarına baksın. Diğer illerde neden su fiyatları uygun? Diğer illerde de Allah'ın suyu. Su bir akaryakıt değil yeraltı kaynaklarından gelen Allah'ın bir nimeti. Vatandaş su faturasını indirilmesinden çok memnun oldu ama şimdi hayal kırıklığına uğrayacak. Mansur Yavaş, seçimden önce 'Suya zam yapmayacağım. Allah'ın suyu. Allah'ın suyundan para kazanamayacağına inanıyorum' iddiasında bulundu. Seçimden sonra da farklı bir Mansur Yavaş görüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi birçok bakanlıktan neredeyse daha fazla.. Bunu süspansiyon edebilir. Suya yüzde 200-300 zam yapıldı. Vatandaş kan ağlıyor. Seçimlerden önce söyledikleriyle şimdi yaptıkları birbiriyle çelişiyor. CHP'li vatandaşlar bile su faturalarından şikayetçi... Bu meclisin iradesine saygısızlıktır. Ssadece vatandaşlarımız değil esnaflarda kan ağlıyor.'Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi AK Parti Grubu suya yapılan yüksek zamma karşı hareket geçmiş, AK Partili Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Meclis Üyesi Ebubekir Kipel imzası ile önerge verilmişti.Önergede, 'Bugünden (12 Eylül 2022) itibaren tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılıp sabitlenmesi, 1 Ocak 2023'den itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına ilişkin önergemizin gündemine alınmasını arz ederiz' denilmişti. Önerge AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilmişti. Önergenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geçmesinin ardından Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim geldi. CHP ve İP ise önergeye ret oyu vermişti.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, suya, konutta yüzde 149.4 ile yüzde 352.4, işyerinde yüzde 150.35, köylerde yüzde 211.7, mandırada yüzde 536.4 oranında zam yapmıştı.Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre konutta 2019 Mart ayında metreküpü 5 lira olan suyun fiyatı 12 lira 47 kuruş ila 22 lira 62 kuruşa yükseldi.. Konutlarda yapılan zam oranı yüzde 149 ila 352 arasında değişiyor.Ankara'da işyerlerinde kullanılan suyun metreküpü 12 lira 71 kuruştan 31 lira 82 kuruşa yükseldi. Köylerde kullanılan suyun metreküpü 1 liradan 3 lira 117 kuruşa yükseldi. Mandıralarda kullanılan suyun metreküpü 2 lira 5 kuruştan 15 lira 91 kuruşa yükseldi.KONUT: (KONUTTAKİ ZAM ORANI YÜZDE 149,4 İLA YÜZDE 352,4)2019 Mart: 5 lira4 Ağustos 2022: (0-15 metreküp aralığı): 12 lira 47 kuruş(16-30 metreküp aralığı): 17 lira 52 kuruş(30 metreküp üzeri kullanım): 22 lira 62 kuruşİŞYERİ: (İŞYERLERİNDE ZAM ORANI YÜZDE 150,35)2019 Mart: 12 lira 71 kuruş4 Ağustos 2022: 31 lira 82 kuruşKÖYLER: (KÖYLERDE ZAM ORANI YÜZDE 211,7)2019 Mart: 1 lira4 Ağustos 2022: 3 lira 117 kuruşMANDIRA (KÖYLER) (MANDIRALARDA ZAM ORANI 536,4)2019 Mart: 2 lira 5 kuruş4 Ağustos 2022: 15 lira 91 kuruş(Fiyatlara KDV eklenmemiştir)Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, 'Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz' iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve 'Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından' iddiasında bulundu.Mansur Yavaş'ın su kullanımına yönelik yaptığı açıklamalar şöyle:'ASKİ'ye zam yapmamak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz.''Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruşun suyu verelim.''Sizin su paranızı azaltacağız. Ki sıfır beş kuruşa düşürdük. Güneş enerjisiyle de donatacağız. Yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın.'