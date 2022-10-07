Köşeye sıkışan Yunanistan yine Avrupa'dan yardım dilendi: Çipras'tan 'Türkiye'ye yaptırım uygulayın' çağrısı

Yunanistan'daki ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşme gerçekleştirdi.Türkiye'nin saldırganlığını kontrol altında tutmak için AB'nin sözle değil eylemle hareket etmesi gerektiğini kaydeden Çipras, 'Türkiye, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını ihlal ederse yaptırımlar devreye sokulmalı' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katıldı. Burada Yunanistan ile alakalı da konuşan veren Erdoğan, 'bir gece ansızın gelebiliriz' mesajını yineledi. Erdoğan Miçotakis'le ilgili de konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı.